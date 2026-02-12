Qué hacer hoy, 12 de febrero, en Santiago: exposición sobre arquitectura en el CGAC

Exposición sobre arquitectura en el CGAC: ‘Internalities’

EXPOSICIÓN. La idea de dos arquitectos gallegos como Manuel Bouzas y Roi Salgueiro plasmada en Internalities centra una de las muestras que ofrece ahora mismo el CGAC.

Resume su creación para el Pabellón de España en la 19ª Bienal de Arquitectura de Venecia y ofrece fotos, detalles y maquetas de 16 proyectos sostenibles. X.S.

Exposición sobre arquitectura en el CGAC: ‘Internalities’ / CGAC

La Banda Municipal de Música actúa en San Marcos

TRES PROPUESTAS. La Banda Municipal de Música toca en la Residencia Hermanitas de los Ancianos Desamparados (San Marcos),a las 11.30 horas, dentro del ciclo llamado Disfrutando con nuestros mayores, bajo la batuta del director Casiano Mouriño Maquieira.

Y ya el día 22, tocan en el Teatro Principal junto a la banda del CMUS (Conservatorio Profesional de Música de Santiago), con Álex Valcárcel y David Fiuza como directores (entrada libre igualmente) y un programa con obras de Thomas Doss y Jan van der Roost.

Por otra parte, el auditorio del Conservatorio propone mañana viernes, a las 19 horas, una actuación del dúo portugués Al Jus, formado por los guitarristas António Justiça y Davide Amaral, un recital monográfico con transcripciones y adaptaciones propias de obras del compositor Bernardo Sassetti, pianista de jazz y compositor de cine portugués fallecido en mayo de 2012 a los 42 años de edad.

Apertura de la muestra de Sergio Marey en la Fundación Granell

ARTE CONTEMPORÁNEO. La Fundación Eugenio Granell inaugura a las 19 horas una muestra de Sergio Marey comisariada por Eduardo Valiña, conservador jefe de dicho museo.

En dicha muestra Marey «recorre a elementos en relación co popular e co ámbito rural a modo de xuizo ante prácticas reguladoras dos corpos e identidades a través de certas normas aprehendidas», detallan desde la organización. Abre hasta el 5 de abril.

Sergio Marey (Pol, Lugo, 1997) protagonizó uno de los proyectos beneficiarios de las Ayudas REGA 2024, promovidas por la Xunta de Galicia dentro del Programa de Residencias Artísticas del Gaiás, con la que obtuvo el apoyo de una dotación económica de 8.000 euros.

The Spoonfuls y Amaro Sampedro Quartet

MÚSICA. El pub Momo ofrece un concierto del Amaro Sampedro Quartet (20 h.) al tiempo que Casa das Crechas recibe a la banda local The Spoonfuls (21:30 h.) y el Café bar Arume a Buela & Terraga (21:30 h.).

Noticias relacionadas

Además, el estreno de la versión remasterizada en imagen y sonido de Queen Rock Montreal llegará desde este jueves a Santiago (Cinesa As Cancelas); se trata de un icónico concierto de Queen, grabado en 1981 en el Forum de Montreal.