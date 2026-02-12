La huelga indefinida de autobuses, a la espera de lo que decidan los afiliados de la CIG mientras sigue sin haber acuerdo

A la espera de si los afiliados de la CIG decidían a última hora de esta noche en asamblea si continuaban con la huelga indefinida en el transporte de viajeros por carretera que iniciaron este miércoles, de la sexta reunión mediadora entre las partes sigue sin salir un acuerdo que ponga fin a un conflicto que lleva meses interfiriendo la movilidad, especialmente en ciudades como Santiago, donde además de al transporte interurbano y al que realiza las rutas escolares, afecta también a los autobuses urbanos.

Y es que aunque parecía que UGT y COOO, que el pasado lunes se desmarcaban de la convocatoria de paro indefinido que mantenía la central sindical nacionalista, iban a firmar un acuerdo con la patronal, una propuesta planteada este jueves por UGT obliga a una nueva revisión tras un período de encuentros con la patronal en los que la división sindical se ha ido acrecentando.

Ganar unos meses para negociar sin tanta presión

La vía que propone UGT pasa por la firma de un convenio de eficacia limitada al que puedan adherirse aquellos trabajadores que así lo deseen, y que sería para el período 2025-2026, de forma que se puedan ganar unos meses para seguir negociando sin tanta presión.

Esta alternativa se plantea tras una escalada del conflicto que quedaba patente este mediodía ante el Consello Galego de Relacións Laborais, donde a la entrada se vivían momentos de tensión cuando varias decenas de trabajadores y delegados sindicales profirieron gritos y silbidos a algunos de los participantes en la mesa ante un edificio fuertemente custodiado por la Policía Nacional.

Escalada de la tensión

Precisamente eso es lo que UGT alega para levantarse de la mesa negociadora tras una hora de reunión, una vez presentada su propuesta para poner solución a este conflicto, y que pasa por la firma de "un convenio de eficacia limitada al que puedan adherirse los trabajadores que así lo deseen", según explica a EL CORREO GALLEGO el responsable de Transportes de UGT Galicia, Iván Cancela, quien añade que en las asambleas de afiliados que realizaron este miércoles se les dijo que valía el preacuerdo que está encima de la mesa, si bien "tenemos que respetar lo que votó el sector", y de ahí la especie de tregua que se darían las partes para poder seguir negociando con más calma un nuevo documento.

Desde la CIG, fuentes consultadas por este periódico explicaban que en la reunión se había planteado una serie de peticiones y que están a la espera de que la patronal dé su respuesta. Además, convocaban a sus afiliados para asambleas a partir de las 22.00 horas de este jueves, con la intención de explicar el punto en el que se encuentran las negociaciones y si siguen adelante o no con la huelga indefinida.

Un preacuerdo rechazado por la plantilla

Fuentes de la central sindical nacionalista incidían en su intención de trasladar a las asambleas la situación para que sean los propios trabajadores los que decidan, si bien subrayaban que el documento sobre el que se está hablando no lo apoyan porque "non é o que pedía o persoal", y recuerdan que también UGT y COOO cuando lo consultaron se encontraron con el rechazo de la plantilla.

Y es que el preacuerdo fue inicialmente rechazado por la inmensa mayoría de los trabajadores, puesto que 831 votaron en contra frente a 336 que lo hicieron a favor.

En cuanto al contenido del documento sobre el que se ha venido hablando en los últimos días, establece una subida salarial del 3,4% para 2025 de forma retroactiva, así como para 2026, e incluía una reducción de la jornada laboral de dos días menos al año, además de tener en cuenta los festivos trabajados para abonar las retribuciones, con un plus de 35 euros por día, y dos días de asuntos propios en lugar de uno.

Varios piquetes informativos en Amio, en la segunda jornada de huelga indefinida que afecta a los urbanos de Santiago. / Jesús Prieto

Segunda jornada de paro

Respeccto a la incidencia de la huelga indefinida en esta segunda jornada, desde el Concello se aseguraba a primera hora de la mañana que los servicios mínimos estaban funcionando con normalidad, exceptuando en la línea P7, que cubre Porta do Camiño-Peregrina-Grixoa, y en la P8, que realiza el recorrido entre San Roque y Villestro.

A la espera de lo que decidan las asambleas convocadas por la CIG, el conflicto se alarga ya durante un período de más de tres meses en el que, además de la huelga de esta semana, llegó a haber hasta una decena de movilizaciones con paros que provocaron numerosos problemas de movilidad, especialmente en la capital gallega, puesto que también están involucrados los autobuses urbanos.

Desperfectos en varios vehículos

El presidente de la Federación Galega de Asociacións de Transporte de Viaxeiros en Autocar (Transgacar), José Carlos García Cumplido, cifraba en unos setenta vehículos los que habrían sufrido desperfectos durante la huelga, en una serie de actuaciones que vinculaba con las protestas de la CIG.

En declaraciones a los medios antes de la nueva reunión de la mesa mediadora, se mostraba dispuesto a "llegar a un acuerdo" con CCOO y UGT, en los términos que ya habían pactado, "con las matizaciones que sean necesarias", si bien de momento habrá que seguir esperando por un pacto que actualice un convenio que lleva caducado cuatro años.