Talleres y coloquios en el IDIS, en una jornada reivindicativa sobre la presencia de la mujer en la ciencia

Centrado en estudiantes de secundaria, el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS) volvió a celebrar este miércoles el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia con una serie de actividades en las que participaron alumnas y alumnos del IES Félix Muriel de Rianxo, pudiendo conocer el trabajo que se realiza en los laboratorios.

Todos ellos fueron recibidos en la sede del IDIS en Santiago por su directora científica, Luz Couce, quien recordó que visibilizar el trabajo de las mujeres investigadoras «contribuye a crear referentes femeninos en las áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y a avanzar hacia una ciencia más justa, inclusiva e igualitaria».

Motivación entre las futuras investigadoras

Subrayó que el compromiso del IDIS va más allá de celebrar solo el día de la efemérides, puesto que «trabajamos para que más niñas se sientan motivadas a creer que su lugar en la ciencia es legítimo y necesario», y puso como ejemplo que este instituto de Santiago tiene en su plantilla a 780 mujeres, el 58% del total, si bien únicamente el 32% de ellas lidera un grupo de investigación. No obstante, indicó que «esta tendencia está evolucionando progresivamente hacia un mayor equilibrio».

Cinco de esas destacadas investigadoras contaron su experiencia a los alumnos: Mabel Sampedro, Ana B. Crujeiras, Ana Sampedro Viana, Ana Barcia y María de la Fuente.