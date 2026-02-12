Luis Fercán logra 4 llenos en Santiago: «No podría existir el actual Luis Fercán sin Nacho Mur (La MODA)»

A Luis Fercán le salvó el deseo y las amistades de estar hoy día haciendo versiones en un bar u hotel de Canarias, según confesó a Manu Planetario en Radio Líder. Lleva cantando tiempo suficiente para saber que el oficio de cantautor de Santiago hoy equivale a ir contracorriente.

Este barbado de voz al viento y guitarra acústica al cuello (marca Atkin, a veces) tiene nuevo disco, Cerezos en flor, editado por Calaverita Records con producción de Nacho Mur, guitarrista de La Maravillosa Orquesta del Alcohol (La M.O.D.A).

Gira por Santiago

«Nacho es ya como un hermano. Es parte del proyecto. No podría existir Luis Fercán de la manera que existe hoy día si no fuese por él. Viene a la ciudad para tocar en un par de bolos. Además, les diré a un par de colegas de Santiago si quieren venirse a alguna noche de esta gira llamada Os 5 de Sempre. Considero que estoy haciendo mejores canciones y, a nivel instrumental, este álbum es un poquito diferente porque sumamos algunos elementos y quitamos otros, vuelve a ser un disco un poco más pequeñito, en ese sentido, pero tiene trompetas, que nunca usé, más los coros de Nacho, St Woods y Sara Zozaya, integrante de Merina Gris...», aclara.

«Las letras son un poco en la misma línea, pero como pasa en otras cosas, se escriben de un modo diferente porque en este disco tengo una obsesión mayor con el paso del tiempo», añade.

Referentes

«Sigo haciendo las canciones de la misma forma pero ahora escucho más música y tengo más tiempo para estar sobre ello y empaparme de otras cosas. Me está gustando mucho el último disco de Tom Odell, A Wonderful Life, que es increíble. Escucho desde hace mucho a Pinegrove y estos días estuve escuchando mucho discos de Lou Reed y Fountais DC».

Una de sus nuevas canciones, El otro lado, entró en la lista pública de Bunbury con lo mejor de 2025. «Si se anuncia un concierto suyo en Galicia le lanzaré la idea de ser su telonero», cuenta Fercán.

Igual que tener la prensa en un bar ayuda a tener más clientela, la música de noche aviva los locales, de ahí que Luis Fercán haya convertido en tradición su tour picheleiro para recordar donde creció y celebrar que viaja por docenas de ciudades sin necesidad de ser temporero en Canarias.

Entradas

«Ya se han vendido todas las entradas para cuatro de los cinco conciertos en Santiago», detalla agradecido en charla con EL CORREO GALLEGO. El 24 de febrero toca en La Carrilana, el 25 en la Borriquita de Belem, el 27 en el Fuco Lois, el 28 en el Lucille y el 1 de marzo en el Riquela (única cita con tickets disponibles: 18,70 euros).

Amistad con Fredi Leis

Luis Fercán cumple diez años de carrera oficial en solitario, pero este ex alumno del Rosalía de Castro, empezó mucho antes. «Siempre estuve haciendo conciertos yo solo desde que aprendí a tocar la guitarra con 16 años, aparte de tocar con las bandas que tuve... Y esta gira por Santiago es algo que vamos a intentar mantener cada año», dice quien tiene entre sus amigos al compostelano Fredi Leis.

«A Fredi le tengo mucho cariño... Colaboré con él y ojalá saque música pronto, es un artista al que valoro muchísimo».

Iseo y Melendi

En su carrera, Fercán también ah hiladoo tras colaboraciones, como los temas grabados con Iseo y Melendi.

"Soy muy fan de Leire (Iseo) desde hace mucho, nos llevamos súper bien y agradezco que se prestase a colaborar porque le tengo mucho cariño... Y la colaboración con Melendi fue una bizarrada, la verdad, porque ahora mismo ni siquiera sé si la haría pero creo que quedó bonita; en ese momento nos dieron esa idea y dijimos que sí, que para adelante y ahí está, y fue una experiencia bonita", concluye.