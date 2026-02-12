La Policía Nacional identifica a dos hombres tras un control de drogas junto al Multiusos Fontes do Sar
El operativo causó gran expectación entre los compostelanos que transitaban por la zona a esa hora de la mañana
Una patrulla de la Policía Nacional realizó a primera hora de este jueves un control de alcohol y drogas a los ocupantes de un vehículo que circulaba por las inmediaciones del Multiusos Fontes do Sar, en Santiago.
Según informaron fuentes de la Policía Nacional a EL CORREO GALLEGO, los agentes observaron un coche en el que viajaban dos toxicómanos ya fichados -junto a una tercera persona-, que presentaban signos compatibles con una posible conducción bajo los efectos del alcohol o drogas. Ante esta situación, procedieron a hacerles un control.
El operativo causó gran expectación entre los compostelanos que transitaban por la zona en torno a las 8.40 horas de esta mañana, pues hasta el lugar de los hechos se desplazaron más efectivos de la Nacional y también de la Policía Local.
Hasta el momento, no han trascendido los resultados de las pruebas realizadas en dicha intervención policial.
