Santiago vive un fin de semana para no quedarse en casa: conciertos, Carnaval, San Valentín y mucho más

En un fin de semana que estará marcado en gran medida por el día de San Valentín, Santiago contará con una cargada oferta cultural para disfrutar, ya sea en pareja o en solitario.

La agenda compostelana ofrecerá numerosas alternativas para todos los públicos: desde citas pensadas para los amantes de la música en directo hasta el inicio del Carnaval o algunas propuestas de lo más románticas.

Desde EL CORREO GALLEGO te detallamos los planes más destacados para este fin de semana en la capital gallega.

Conciertos

La música volverá a contar este fin de semana con un gran protagonismo, con diversas citas en la capital gallega.

Este viernes 13, los compostelanos podrán disfrutar de hasta tres propuestas. La primera de ellas será el Palacio de Congresos a las 20.30 h. con un concierto de uno de los grupos vocales por excelencia: El Consorcio. El grupo, formado por Estíbaliz, Amaya Uranga, Iñaki Uranga y Carlos Zubiaga repasa sus más de cinco décadas sobre los escenarios con su show 'De Mocedades al Consorcio'.

Cartel del show 'De Mocedades al Consorcio' / Cedida

A la misma hora, pero en el Auditorio de Galicia, la Real Filharmonía celebrará el segundo concierto del ciclo (En)Foco. Una cita en la que, acompañada por el Kebyart (un cuarteto de saxofones), se mostrará el 'Philip Glass. Concierto Grosso', una obra orquestal contemporánea con tres movimientos y alma minimalista que vivirá su estreno en España.

La última de las citas musicales del viernes será en la Sala Capitol (21.00 h.) con 'Def con Dos'. El grupo vigués, aunque afincado en Madrid, es considerado uno de los grupos pioneros del hip hop español y llega a Compostela como parte del 30 aniversario de su álbum más emblemático: 'Alzhéimer'.

'Harry Potter' y 'El Señor de los Anillos'

El Palacio de Congresos acogerá el domingo 15 de febrero una doble cita sinfónica con 'Harry Potter' y 'El Señor de los Anillos' como protagonistas.

En primer lugar, a las 16.00 horas tendrá lugar el show musical 'Hogwarts Magic Symphony', interpretado por la orquesta Lords of the Sound. Se trata de un viaje musical al universo 'Harry Potter' donde se reviven en directo las melodías más emblemáticas de la saga.

Carteles de 'Hogwarts Magic Symphony' y 'El Señor de los Anillos en Concierto' / Cedida

Más tarde, a las 19.00 horas, la propia orquesta Lords of the Sound presenta 'El Señor de los Anillos en Concierto', un recorrido musical por la Tierra Media a través de la inolvidable banda sonora de Howard Shore.

Un San Valentín en Santiago

El fin de semana estará marcado en gran medida por la celebración de San Valentín este sábado. Por eso, otro de los grandes planes para este fin de semana en la capital gallega será visitar alguno de sus lugares más románticos, como pueden ser el llamado 'Banco de los susurros' o el 'Árbol de los Enamorados', ambos en la Alameda y que esconden unas leyendas de lo más sentimental.

El 'Banco de los Susurros' y el 'Árbol de los Enamorados' en la Alameda de Santiago / ECG

Carnaval

También el sábado arrancará oficialmente el Carnaval compostelano con el Desfile do Meco y la lectura del pregón.

El Meco, que este ano pondrá su retranca en el pacto de la UE con Mercosur (de ahí el nombre 'Mecosur'), saldrá a las 20.00 horas desde Cervantes hasta la praza do Toural, y permanecerá en el Pazo de Bendaña hasta el 18 de febrero, cuando un año más un corteho fúnebre lo acompañará hasta Praza Roxa para su quema.

E ‘Mecosur’, en la presentación del Entroido de Santiago / Ana Triñáns

El recorrido desde Cervantes al Toural estará acompañado musicalmente por las comparsas Os Conformistas de Conxo, A Ruliña de Laraño, Os Armatroulas de Laraño y la charanga BB+, que darán paso a la posterior lectura del pregón por parte de Coro da Ra.

El color y la alegría 'entroideira' seguirán llenando las calles compostelanas en la jornada del domingo con la animación, por la mañana, a pie de calle de Os Conformistas de Conxo (harán un recorrido desde el Centro de Maiores de Conxo a la rúa da Raíña) o el Entroido de Mazaricos, con la OCT Ultreia en las plazas do Toural, Praterías y Cervantes.

Desfile de Carnaval en Santiago / Antonio Hernández

Ya por la tarde, la Sala Capitol acogerá desde as 17.00 horas el Festival Infantil de disfraces, que contará con la animación a cargo de A Run Run: Entroido a toda máquina. A continuación tendrá lugar el tradicional baile, concurso de disfraces y sorteo de regalos.

Habrá que esperar un poco más para el día grande del Carnaval compostelano. Será el martes 17, festivo local, cuando tendrá lugar el tradicional desfile de comparsas y disfraces desde la Avenida de Ferrol hasta la avenida de Xoán Carlos I.

Xenerais da Ulla y filloas a un paso de Santiago

Más allá de Santiago, uno de los elementos más representativos del Carnaval en el cinturón de Santiago son los Xenerais da Ulla, que vivirán un fin de semana atrajeado con diversos atranques y desfiles en las inmediaciones de la capital gallega.

Un desfile de los Xenerais da Ulla / Antonio Hernández

El sábado llevarán sus trajes y colores a Bandeira (Silleda), Fonte Díaz (Touro), Aríns, Cacheiras (Teo) y Santa María de Teo; mientras que el domingo harán lo propio en Couso (A Estrada), Piloño (Vila de Cruces), O Eixo, Santa Cristina de Vea (A Estrada), Cacheiras y Sergude (Boqueixón).

Y precisamente en Boqueixón, concretamente en Lestedo, comenzará la que es una de las citas más destacadas del panorama gastronómico en el mes de febrero: la Festa da Filloa de Lestedo.

Aunque el día grande no llegará hasta el domingo 22, el programa arrancará ya este viernes y llenará el fin de semana de actividades. Tanto el viernes como el domingo tendrán lugar dos de los cinco 'showcookings' programados para estas fiestas, mientras que el sábado el protagonismo lo tendrán los más pequeños con la Festa da Filloíña, la versión mini de la Festa da Filloa.