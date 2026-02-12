Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP exige responsabilidades por el caos de los centros socioculturales de Santiago

De la Fuente considera que hay un cierre patronal encubierto y achaca esta «esperpéntica situación» a la dejadez de la alcaldesa

El concejal del Partido Popular de Santiago José Ramón de la Fuente, en rueda de prensa.

Redacción

Santiago

El edil del PP de Santiago, José Ramón de la Fuente, exige a la alcaldesa que asuma de manera clara y directa la responsabilidad por lo que está aconteciendo en la red de centros socioculturales y que manifieste públicamente si se hace responsable de la gestión de este departamento o se ha previsto adoptar decisiones inmediatas.

Para De la Fuente, «a esperpéntica situación na rede de centros socioculturais é consecuencia directa da grave deixadez da alcaldesa, que permitiu que o problema se enquistase ata desembocar nun auténtico peche patronal encuberto nos centros».

Servicio totalmente paralizado

Recordó que Goretti Sanmartín es la máxima responsable del gobierno municipal y que sus concejales actúan por delegación. «A incapacidade do goberno local, e polo tanto da propia alcaldesa, para xestionar este contrato levou o servizo a unha situación de absoluta parálise», consideró.

Según se recalca desde el PP; Santiago vive una situación sin precedentes: aulas de juego cerradas, actividades programadas que no llegaron a iniciarse, programas de conciliación claramente insuficientes y, lo más grave, trabajadores que llevan cinco nóminas sin cobrar. «O resultado final é o peche efectivo do servizo, un peche patronal que deixa aos traballadores no paro e aos usuarios sen prestacións básicas», denunció.

De la Fuente recordó que en septiembre de 2023 su partido ya advirtió de que los contratos que finalizaban en junio de 2024 no estaban funcionando correctamente y que era necesario licitar unos nuevos.

