El PSOE denuncia el deterioro del campo de fútbol de Conxo

Ante el «deterioro absolutamente inaceptable» en el que según Marta Abal está el campo de fútbol de Conxo, la concejala socialista aseguró ayer que su formación llevará a la negociación de los presupuestos municipales su reforma integral.

«O campo de fútbol de Conxo non pode seguir neste estado. Estamos falando dunha instalación municipal que cada semana utilizan centos de nenos e nenas, familias e equipos da nosa cidade. Un espazo clave para o deporte base en Santiago que hoxe presenta un deterioro absolutamente inaceptable», recalcó.

Falta de mantenimiento

Apuntó que las deficiencias no son recientes, y que «hai falta de mantemento e problemas que afectan á seguridade e á dignidade das persoas usuarias». Una situación ante la que acusa al gobierno local de no adoptar medidas de fondo para solucionarlo.