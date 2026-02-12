La ruptura sindical marca la huelga de autobuses en Santiago con el foco en una nueva reunión

«Me está siendo imposible llegar a Os Tilos, menos mal que me vienen ahora a recoger, pero voy a llegar una hora tarde a trabajar», afirma una mujer que durante la mañana de este miércoles aguardaba la llegada del autobús en la parada de la rúa do Hórreo. Y solo unos minutos después, en otro punto de la ciudad, en A Choupana, María, vecina de Santiago, describe cómo la huelga en el transporte de viajeros en la provincia de A Coruña condiciona la jornada en muchas familias. Indica que, ya muy temprano, tuvo que llevar en coche a su hija al IES Xelmírez II, y después de su jornada laboral matutina tendrá que ir a recogerla. «Non hai buses para ir ao colexio, e teño que ir con présa para ir a recollela ás dúas, comer e logo volver ao traballo pola tarde», subraya.

Son dos testimonios que reflejan los efectos de una nueva jornada de huelga, la de este miércoles, en el transporte de viajeros por carretera en la provincia de A Coruña, marcada esta vez, a diferencia de las anteriores, por la ruptura de la unidad sindical. CCOO y UGT decidieron suspender su participación en un paro indefinido que ahora apoya en solitario la CIG, organización mayoritaria en el sector, y que, en la capital gallega, provocó retenciones y una mayor densidad de tráfico en algunos puntos de la ciudad ante los servicios mínimos decretados durante la jornada. «A esta hora están empezando a saír algúns servizos mínimos. Polo de agora o cumprimento dos servizos mínimos non é total», indicaron desde Raxoi a las 08.20 horas. «Las rutas llevan un considerable retraso», relataba en la estación, minutos antes de las nueve de la mañana, un conductor de autobús. No obstante, poco a poco, el cumplimiento de los servicios mínimos decretados por la huelga fue a más y ya a las dos de la tarde desde el Concello informaban que estaban funcionando «practicamente ao 100%».

Todo ello a la espera de lo que ocurra en la reunión que sindicatos y patronal mantendrán este jueves (13.00 horas) con la mediación del Consello Galego de Relacións Laborais, después de que CCOO y UGT firmasen el pasado 2 de febrero un preacuerdo con la parte empresarial que no fue suscrito por CIG y que fue rechazado por las asambleas de trabajadores con cerca de un 70 % de votos.

Preacuerdo

Esta semana se reanudó la mediación, aunque la CIG denuncia que la reunión del pasado lunes fue únicamente una ocasión para que la patronal «aclarase» el contenido de este pacto, con el que CCOO y UGT se hallan conformes. Por este motivo, el responsable de transportes del sindicato nacionalista gallego CIG, Ernesto López Rei, acusa a las otras dos centrales de haber buscado un «subterfugio» para tramitar este preacuerdo en contra de la voluntad de los trabajares y considera que la reunión fijada para hoy permitirá finalmente confirmar lo que define como «traición». «Van a firmar el acuerdo», advirtió López Rei, quien indicó, además, que la huelga indefinida quedará desconvocada si se retiran dos de las organizaciones impulsoras.

Noticias relacionadas

La huelga «no es un escenario idílico»

No obstante, un representante de UGT, Iván Cancela, señala que su organización «no valora» firmar un acuerdo en contra de la voluntad de los trabajadores, pese a admitir que le vale lo ya firmado, y subrayó que su sindicato acude a la mediación con «ilusión de negociar» con la patronal mejoras laborales. Del mismo modo, remarcó que sus afiliados, en las distintas asambleas y reuniones celebradas estos días, expresaron que «no ven la huelga como un escenario idílico» .