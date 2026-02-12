Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Santiago encara la segunda jornada de huelga indefinida de buses a la espera de la reunión de esta tarde

Según confirman fuentes del concello compostelano, se están cumpliendo los servicios mínimos a excepción de las líneas P7 y P8

Autobuses urbanos na rúa da Senra, en Santiago

Autobuses urbanos na rúa da Senra, en Santiago / Antonio Hernández

El Correo Gallego

Santiago registra este jueves una nueva jornada de huelga de buses con complimiento mayoritario de servicios mínimos, a excepción de las líneas P7 (Porta do Camiño-Peregrina-Grixoa) y P8 (San Roque-Villestro), según confirman fuentes del concello compostelano. Todo ello con la vista puesta en lo que suceda en la reunión fijada para las 13.00 horas de este jueves entre patronal y sindicatos, con mediación del Consello Galego de Relacións Laborais.

La ruptura sindical marca así la huelga en el transporte de viajeros por carretera, en un paro en el que no participaron CCOO y UGT, tras firmar el pasado 2 de febrero un preacuerdo con la parte empresarial que no fue suscrito por CIG y que fue rechazado por las asambleas de trabajadores con cerca de un 70 % de votos.

