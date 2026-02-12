Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Senén Barro presenta su nuevo libro en Santiago con la IA como protagonista

Físico y catedrático del área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial en la USC, lanza "Poden pensar as máquinas?"

Senén Barro y la portada de su nuevo libro.

Senén Barro y la portada de su nuevo libro. / Antonio Hernández

Xabier Sanmartín

Xabier Sanmartín

Santiago

Senén Barro presenta el próximo 4 de marzo en Santiago su nuevo libro, "Poden pensar as máquinas?", un volumen editado por Alvarellos con la inteligencia artificial (IA) como eje protagonista.

Un referente en la USC

Senén Barro Ameneiro (As Pontes, 1962), físico y catedrático del área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial en la USC, además de colaborador de EL CORREO GALLEGO, es doctor en Física (premio extraordinario) y, ahora que se celebran las elecciones a la rectoría de la Universidad de Santiago, conviene recordar que fue también rector de dicha institución entre los años 2002 y 2010.

Según detalla la editorial compostelana que ha publicado "Poden pensar as máquinas?", no se trata de un libro de texto ni de una publicación científica, "senón dun ensaio que procura facer pensar e divulgar ao mesmo tempo. É un libro para informar, formar, concienciar e facer pensar".

Preguntas

En este volumen escrito por Senén Barro (142 páginas; 13 x 23 cms; 17 euros) que se presenta el jueves 4 de marzo en Santiago en lugar y hora por concretar, el autor también plantea preguntas como: ¿Qué es la inteligencia artificial y cómo surgió?; ¿Son similares el cerebro y una computadora? o ¿Lograrán las máquinas la superinteligencia?

Senén Barro, que también es director científico del CiTIUS (Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes da Universidade de Santiago de Compostela), viajará hasta Vigo el 23 de marzo para hacer otra presentación de "Poden pensar as máquinas?".

