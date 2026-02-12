El TSXG avala la ordenanza de Santiago que regula cómo alquilar un piso turístico sólo 60 días al año

La Justicia da la razón al Concello de Santiago en la ordenanza que regula la posibilidad de destinar hasta 60 días al año una vivienda como piso turístico. Pensada para una ciudad universitaria donde el alquiler a los estudiantes es habitual, se aprobó el 4 de noviembre y regulaba la comunicación al Concello de los «usos de hospedaje asimilados a vivienda».

El concelleiro de Urbanismo relató que se presentaron dos recursos en el contencioso administrativo y uno de ellos ya tiene sentencia del 28 de enero. El TSXG lo desestimó. La demanda advertía que no se respetaba el Plan Urbanístico porque el Concello no incluía una solución para los «usos y actividades preexistentes». El PXOM contemplaba la posibilidad de regular cómo podrían operar aquellos pisos turísticos que no tenían licencia municipal de actividad, pero que si la hubiesen pedido antes del cambio de las reglas del juego se les hubiese concedido. Muchos propietarios aseguraron en su día que desconocían la necesidad de contar con este permiso, que en otros ayuntamientos no se solicita.

Las razones del TSXG

El TSXG da la razón al concello ya que asegura que el PXOM «en su literalidad solo establece la posibilidad, que no la obligación, de aprobar determinadas ordenanzas». La sentencia también considera que no se entra en contradicción con la normativa autonómica de turismo y tampoco se establece ninguna regulación en materia de propiedad horizontal que pueda considerarse que invada la competencia regulatoria del Estado, porque solo exige que se acredite documentalmente que la normativa de la comunidad de propietarios permite el alquiler turístico.

Lestegás explicó que, hasta ahora, se presentaron 32 solicitudes para alquilar 60 días al año. De ellas, cinco tienen el informe técnico favorable y pueden ejercer la actividad en los períodos solicitados. Otras 19 tienen requerimiento de aportar documentación y 8 incumplen la normativa urbanística o técnica.