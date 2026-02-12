La USC elige hoy a su primera rectora: ninguna candidata parte como favorita

La comunidad universitaria decide hoy quién será la primera rectora de la USC en sus 531 años de historia. La disputa está entre Rosa Crujeiras, Maite Flores, María José López Couso y Alba Nogueira. Todas las previsiones coinciden en que no hay favorita clara, lo que hace improbable una victoria mayoritaria en la primera vuelta.

Este jueves están llamados a votar un total de 28.326 personas para elegir a la primera rectora de los 531 años de historia de la institución, si bien el voto de cada una de ellas no vale por igual.

Son 1.354 personas las que tienen derecho al voto en el sector I, que hace referencia al profesorado doctor con vinculación permanente. Su respaldo puede inclinar la balanza ya que concentran el 51 % del peso electoral. En el sector II se incluyen 1.241 personas pertenecientes a las restantes categorías de personal docente e investigador y su voto vale un 11% del total. Suman 24.158 los alumnos matriculados en titulaciones oficiales, cuyo voto pondera un 28 % en la elección. Y ya por último, con menor representación, un 10%, está el personal de administración y servicios (PTXAS) que integra a 1.573 personas.

La esperanza en estas elecciones radica en si habrá una mayor involucración por parte de los estudiantes al tener que decidir a través de sus teléfonos móviles. Si bien el voto telemático se estrenó en las elecciones de 2022, en aquel momento tan sólo había un candidato, Antonio López, y así la participación de este colectivo se quedó en un 6%, por debajo del 12,5% registrado en los comicios de 2018.

El paso a paso y fechas clave de cara a una posible segunda vuelta de los comicios

Este jueves, a partir de las 9.00 horas, se podrá emitir el voto, en horario ininterrumpido hasta las 18.00 horas. Minutos más tarde, cuando la aplicación haga la ponderación, se podrán consultar los resultados a través de la página web de la USC. Además, durante la jornada electoral, en la que también saldrán elegidas las personas representantes en el Claustro universitario, así como en las Xuntas de Centro y en los Consellos de Departamento, se ofrecerán avances de participación a las 12 y a las 16 horas, a efectos de transparencia.

El viernes 13 de febrero se producirá la proclamación provisional de candidatas electas, mientras que los recursos ante la Comisión Electoral Central se extenderán del 18 a 24 de febrero. La proclamación definitiva tendrá lugar el 26 de febrero.

De ser necesaria una segunda vuelta, si ninguna de las cuatro logra el 50% más uno de los sufragios ponderados los comicios se repetirán el 11 de marzo entre las dos aspirantes que sumen más votos.

Tendrán en ese caso del 27 de febrero hasta el 9 de marzo tiempo para captar apoyos con una segunda campaña. Tras una ventana abierta a posibles recursos a la comisión electoral, la proclamación definitiva de la nueva rectora será el 23 de ese mismo mes.