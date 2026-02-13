Las claves del voto que llevan a la segunda vuelta para elegir a la primera rectora de Galicia

Rosa Crujeiras o Maite Flores, una de las dos catedráticas se convertirá el próximo mes de marzo en la primera rectora de Galicia. Así lo decidió este jueves la comunidad universitaria en unos comicios de alta participación, en los que ninguna de las cuatro candidatas logró alcanzar el 50% de los votos más uno teniendo así que ir a una segunda vuelta.

Crujeiras ganó en cada uno de los cuatro sectores con un total de 4.480 votos. Por parte del profesorado doctor con vinculación permanente, recibió 459, y del personal docente e investigador, sumó 308. A mayores, 2.995 estudiantes se decantaron por su proyecto, lo mismo que 718 miembros del personal de administración y servicios. La catedrática de Matemáticas sumó el 41 % del voto ponderado, con 985 sufragios, superando en 449 a la segunda clasificada.

El respaldo de los estudiantes y del personal de gestión permitió a Flores pasar a la segunda vuelta. Si bien en porcentaje de voto ponderado igualó a María José López Couso, con un 21%, la catedrática de Física la superó en 33 votos ponderados, con 536 frente a 503. De los estudiantes recibió 1.659 apoyos, 491 más que la tercera clasificada. Y del personal de administración y servicios sumó 233 votos, 48 más que los 185 de López.

En total, la catedrática de Física obtuvo 2.354 votos, de los que 270 correspondieron al profesorado con vinculación permanente y 192 al personal docente e investigador. Dos sectores en los que López Couso le ganó por 21 y 9 apoyos, respectivamente. La catedrática de Filología Inglesa recibió un total de 1.845 votos.

En cuarta posición quedó Alba Nogueira, con 1.567 votos. La catedrática de Derecho Admnistrativo sumó el 15% del voto ponderado, con 380 sufragios. Son 605 menos que los emitidos a favor de Crujeiras, 156 menos que Flores y la tercera clasificada le superó en 123 votos.

Alta movilización del profesorado permanente y aumento del voto estudiantil

La participación en las elecciones al Rectorado de la USC se situó en en un 63,802%.

El profesorado doctor con vinculación permanente, que forma el sector primero y cuyos votos ponderados equivalen al 51 % del total, fue el grupo con mayor participación, alcanzando el 95,94 %, con 1.299 votos emitidos.

En el segundo sector, el personal docente e investigador, la movilización ha sido menor, situándose en el 71,04%, con 883 votos, mientras que el sector del personal de administración y servicios emitió 1.364 votos, alcanzando así una participación del 86,71%.

La movilización de los estudiantes creció con respecto a la registrada en las últimas elecciones. Se situó en un 30,83% , lo que se traduce en que emitieron su voto 7.448 personas (258 lo hicieron en blanco) de 24.157 convocados en el censo.

En 2022, cuando Antonio López Díaz fue el único candidato y se estrenó el voto telemático, la participación apenas alcanzó el 6 %. En la convocatoria anterior, en la que se enfrentaron López y Juan Viaño, la cifra fue del 12,5 %.

Segunda vuelta el 11 de marzo

La comunidad universitaria volverá a votar, por vía electrónica, el 11 de marzo entre Crujeiras y Flores. Las candidatas tendrán del 27 de febrero hasta el 9 de marzo para captar apoyos con una segunda campaña. Tras un periodo abierto a posibles recursos ante la comisión electoral, la proclamación definitiva de la nueva rectora tendrá lugar el 23 de marzo.