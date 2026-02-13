La Deputación da Coruña licita por 1,12 millones la adquisición de un inmueble para su sede en Santiago

La Deputación da Coruña licita por 1.125.300 euros (IVA incluido) la licitación de un inmueble céntrico en Santiago, en el que se ubicará su nueva sede institucional en la capital gallega.

El plazo de presentación de ofertas está abierto hasta el 27 de febrero, según consta en la Plataforma de Contratación del Estado sobre un licitación en la que también se establece que el precio máximo por metro cuadrado construido será de 1.200 euros.

El inmueble que busca el organismo provincial deberá estar situado en la zona urbana del centro de la ciudad, con buena conexión al transporte público y cercanía a la estación intermodal.

Quería reformar la Casa da Xuventude

Una nueva sede por la que apuesta la Deputación tras la negativa por parte del Concello a cederle la Casa da Xuventude, donde había manifestado su compromiso de invertir más de un millón de euros para reformarla, en una iniciativa que contaba con el respaldo del anterior gobierno socialista municipal y que, tras ser desestimada, mantiene a la Casa da Xuventude sin actividad alguna.

De hecho, este mismo año desde el Grupo Socialista en el Concello se volvía a poner sobre la mesa que, pasado el ecuador de la legislatura. "non hai proxecto, non hai calendario e non hai proposta alternativa".

Volviendo a la licitación que acaba de hacerse pública por parte de la Deputación coruñesa, se establece que deberá tener una superficie útil mínima exigida de 670 metros cuadrados, con un mínimo de 770 metros cuadrados construidos, priorizando espacios en planta baja o que permitan un itinerario accesible sin barreras arquitectónicas.

Oficina de recaudación

Contará con una oficina de recaudación tributaria de unos doscientos metros cuadrados, zona de espera pública y un área de trabajo abierta con capacidad para 17 puestos, así como un despacho independiente para la jefatura de zona.

Habrá además un espacio para coworking de cien metros cuadrados, sala de reuniones, un auditorio para acoger actividades culturales y reuniones, aula de formación con capacidad para 75 personas y un local institucional destinado a actividad representativa, encuentros y presentaciones. Incluirá área de archivo y almacén, así como aseos accesibles.

Mayor proximidad con la ciudadanía

Para Valentín González Formoso, presidente de la institución provincial, con esta licitación se busca impulsar la descentralización y proximidad del organismo, de forma que se facilite una relación más directa entre la administración provincial y la ciudadanía. "Queremos achegar a Deputación á cidadanía, ofrecer servizos útiles e crear espazos abertos á actividade económica, social e cultural”, asegura.

Durante la presentación de los presupuestos provinciales de este ejercicio, ya había avanzado la apertura de las dos primeras sedes de la entidad fuera de A Coruña, una en Santiago y otra en Ferrol, sede esta última sobre la que la Deputación está valorando ya las cinco ofertas presentadas a la licitación pública.