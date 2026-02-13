Javier Penedo, de estudiar «en La Salle y Peleteiro» a estrella de la radio matinal en Madrid

Morning Box, con el compostelano Javier Penedo al frente acompañado de Andrea Sánchez en LOS40 Classic, suma 442.000 oyentes al día (06 horas y 11 h.) según el EGM de diciembre de 2025. Penedo, profesional gallego que estudió «en La Salle hasta 2º de BUP» y luego siguió «en Peleteiro», evoca con EL CORREO GALLEGO su viaje desde que soñaba con ser locutor a un presente que le ha convertido en referente del medio que ama.

Morriña

Vive en Madrid, pero sus redes revelan que Santiago aún le tira, hay fotos suyas aquí...

Este año he cumplido 22 años en Madrid ya, en la radio y aunque estuve muchos años yendo y viniendo, la oportunidad laboral me vino en Madrid y, a medida que ha ido pasando el tiempo, he mejorado mi relación con la morriña. Al principio, cuando llegas desde Santiago a una ciudad tan grande como Madrid, echas todo de menos, a tu gente, a tu círculo familiar, la comida, la cercanía del mar... pero luego empecé a hacer mi círculo de gente personal y laboral y ahora ya lo llevo mejor. De hecho, ahora, cuando paso mucho tiempo en casa de mis padres, pienso: ‘Uy, uy, me voy a mi casa, que también echo de menos Madrid’... Es decir, añoro Santiago en su justa medida. Es una relación que pasó de ser tóxica a más sana, por decirlo de algún modo.

Almacenes El Pilar

¿Le gustaba la radio de chaval?

Dicen mis padres que mi vínculo tanto con la radio como con la música viene desde niño. Tenía una especie de obsesión por los discos y la música. Mi madre trabajaba en los antiguos almacenes El Pilar, y dice que cuando yo tenía cuatro o cinco años, quería ir a la sección de música a comprar una cinta. Y al hacer la primera comunión, me regalaron un radiocasette de los años 90, un Panasonic que tenía un micrófono en una esquinita, en principio pensado para hacer karaoke, pero que yo usaba para imitar a los locutores presentando canciones... Y cuando en casa se compró un ordenador, di con el modo de grabarme con la grabadora de sonidos de Windows para hacer experimentos.

De oyente a locutor amateur...

Mi madre escuchaba Gomaespouma cuando íbamos al cole, y mi padre a Luis del Olmo, Iñaki Gabilondo, Julia Otero... y también mucha radio musical, desde Radio 3 a M80, que fue como mi emisora. Y a los 17 o 18 años, como un friki total, empecé a visitar las emisoras de radio de Santiago viendo como se hacían los programas...

Su inicio en Santiago

¿Y la primera oportunidad ?

Fue en el Seminario de San Martín Pinario, en una especie de taller de radio. Me metí ahí e hicimos un grupo de amigos y amigas para hacer los primeros programas. El poste de emisión era pequeño, se escuchaba en el Seminario, en la calle de atrás y poco más, pero me hacía ilusión. Luego me llamó el coordinador de musicales de la SER en Santiago, Manel Pardo. Establecí cierta amistad con la gente de las emisoras de radio porque sabía de música, me gustaba la radio y hablaba con ellos, con Manel, con Moncho Lemos... Y un día, cuando tenía 19 años, estaba estudiando Administración de Empresas en Santiago porque no me dio la nota media para entrar en Periodismo, que era mi sueño, y Manel me llama y me dice: ‘Oye Javi, me acaban de llamar de Madrid, buscan locutores sustitutos para verano’; y le dije: ‘Manel, yo apenas he hecho radio aquí, ¿cómo voy a ir?’ Y él: ‘Que sí que sí, que tú tienes nivel para eso, mándales una maqueta’.

Y buscó la puerta de su sueño...

Sí, le hice caso, les mandé una maqueta. Ellos me hicieron unas correcciones, me pidieron una segunda maqueta, luego una tercera y, al final, me cogieron ese verano. Estuve un par de años haciendo de locutor sustituto en vacaciones de verano, Semana Santa, navidades, luego empecé a irme los fines de semana. Seguí estudiando y ya llegó un momento en que empecé a currar cada fin de semana y luego otro momento en el que casi exploto porque estaba haciendo muchas cosas, ya que me cogieron también para hacer tele en Localia y estaba, entre semana en Santiago y el fin de semana en Madrid. Así estuve dos años, no tenía vida, y dije: ‘Papá, mamá, dejo la carrera y me voy a Madrid, que lo mío es la radio’.

¿Y al llegar a Madrid?

Al llegar a Madrid me formé en doblaje, en locución, en publicidad, y fui haciendo programas de mañana, de noche, de tarde... Y hoy llevo ocho años en LOS40 Classic, la antigua M80, con Morning Box...

Madrugar y redes sociales

¿Qué se desayuna para estar a tope a la seis de la mañana?

Nunca me he adaptado al horario del Morning Box. Soy más nocturno que diurno, pero madrugar tiene la parte buena de que aprovechas más el día y la mañana te da más popularidad porque es el prime time. Hay más responsabilidad y más presión porque hay mucha competencia pero tienes más medios a tu alcance porque la locomotora de la radio es la mañana. Es la franja donde hay más audiencia...

Hoy en el mundo de la radio, el trabajo conlleva dualidad, se mezcla micro y redes...

Criticaba un poco eso pero las redes son también una plataforma de promoción, diálogo y conocimiento. Son públicos distintos, a veces complementarios, pero las redes reman a favor aunque suponga más trabajo para nosotros.

¿A quienes le gustaría entrevistar en un futuro soñado?

¡Ufff! A Van Morrison, por ejemplo, aunque es muy poco accesible; a Bruce Springsteen, a Bruno Mars, a Olivia Dean, a Adele... Y de más cerca, me encantaría charlar con Sabina y Serrat.