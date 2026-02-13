Oportunidad en Santiago de Compostela: ático a menos de 200 metros de la Catedral
La vivienda, ubicada en pleno casco histórico compostelano, comparte mercado con una casa restaurada con 4.000 metros de parcela en la zona rural de Marrozos
Redacción Tucasa.com
El mercado inmobiliario de Santiago de Compostela ofrece actualmente oportunidades muy diferenciadas según el perfil del comprador. Desde un ático en una de las calles más emblemáticas del casco antiguo hasta una amplia vivienda restaurada con gran parcela en el entorno rural del municipio, la capital gallega combina patrimonio histórico y espacio natural en su oferta residencial.
¿Buscas vivienda?
Ático de tres dormitorios en la Rúa do Vilar, en pleno casco histórico
En el corazón del Casco Histórico de Santiago de Compostela, a menos de 200 metros de la Catedral de Santiago de Compostela, se encuentra este ático en venta por 275.000 euros. La vivienda dispone de 111 metros cuadrados construidos, tres dormitorios, dos baños y trastero en la bajo cubierta.
Situado en la emblemática Rúa do Vilar, una de las calles más representativas y transitadas del centro monumental, el inmueble ocupa la planta ático de un edificio histórico que ha sido objeto de recientes obras de mantenimiento y actualización. El piso se encuentra en buen estado de conservación, listo para entrar a vivir o para adaptar según las necesidades del futuro propietario.
La distribución es funcional y versátil: salón-comedor, cocina independiente y tres habitaciones con la posibilidad de convertir uno de los baños en suite. Su ubicación privilegiada, rodeada de comercio tradicional, oferta gastronómica y vida cultural, lo convierte en una opción atractiva tanto como vivienda habitual como segunda residencia o inversión inmobiliaria en una de las zonas más demandadas de Galicia.
Todos los detalles de venta de piso en Casco Histórico, Santiago de Compostela a través del formulario:
Casa restaurada de 318 m² con 4.000 m² de parcela en Marrozos
La segunda propuesta se sitúa en la zona de Marrozos, en el entorno de Santa Lucía, dentro del término municipal de Santiago. Se trata de una vivienda totalmente restaurada en 2011 y sin estrenar, que sale al mercado por 550.000 euros.
La propiedad cuenta con 318 metros cuadrados construidos sobre una parcela de aproximadamente 4.000 metros cuadrados, completamente amurallada y con acceso asfaltado. El terreno, además, es segregable, lo que abre la puerta a distintos proyectos familiares o incluso a la creación de un complejo rural.
La casa se distribuye en dos plantas con accesos independientes y amplios espacios interiores. En la planta baja destacan dos grandes salas conectadas con chimenea y salida al porche principal. La cocina, revestida en madera y equipada con encimera de Silestone en formato isla, actúa como eje central de la vivienda. La zona de descanso incluye varias suites, una de ellas abuhardillada, además de dormitorios dobles con balcón de piedra y vistas abiertas.
Entre sus características constructivas sobresalen los muros de piedra de gran grosor, ventanas con doble acristalamiento, maderas nobles y materiales de alta calidad. La propiedad se completa con garaje para dos vehículos y patio trasero con acceso independiente.
Puedes ver más sobre venta de casa con terraza en Marrozos, Santiago de Compostela, Santa Lucía rellenando el cuestionario siguiente:
Ambas propiedades representan dos formas distintas de vivir Santiago de Compostela. Mientras el ático de la Rúa do Vilar permite residir en pleno corazón histórico, a escasos pasos de la Catedral, la vivienda de Marrozos ofrece amplitud, privacidad y contacto con la naturaleza sin renunciar a la cercanía de la ciudad. Dos oportunidades que reflejan la dualidad del mercado compostelano: patrimonio urbano o espacio rural, tradición o proyecto de futuro.
