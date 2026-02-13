Qué hacer hoy, 13 de febrero, en Santiago: del concierto de Def Con Dos a la muestra sobre Chipperfield

Muestra del David Chipperfield Design

EXPOSICIÓN. Casa RIA ofrece con entrada libre una muestra impulsada por la Fundación RIA que supone la primera exposición monográfica dedicada a la trayectoria de David Chipperfield Design, liderado por el arquitecto británico, con casa en Corrubedo y una carrera galardonada con el Premio Pritz.

Def Con Dos , Tato & Espiño, De Mocedades a El Consorcio y Al-Jus

CONCIERTOS. El 30 aniversario del disco Alzheimer hila el concierto de Def Con Dos en la sala Capitol (21 h.; 20 euros), con un repertorio de rap metal. Y De Mocedades a El Consorcio llegan al Palacio de Congresos (20:30 h.; desde 36 euros) al tiempo que Tato & Espiño ofrecen una actuación en O Cum, a las 21.15 horas, con entrada inversa (se accede de forma gratuita y luego cada quien paga lo que cree oportuno).

Y Al-Jus, dan un bolo en el auditorio Conservatorio Profesional de Música de Santiago (19 horas, con entrada libre.), cita con un dúo formado por los guitarristas portugueses Davide Amaral y António Justiça, en un recital monográfico dedicado al compositor luso Bernardo Sassetti (1970/2012).

La Real Filharmonía y el Kebyart estrenan obra de Philip Glass

MÚSICA CLÁSICA. El Auditorio de Galicia (20:30 h.; 15 euros, 21 con petisco) ofrece un concierto de la Real Filharmonía de Galicia con Sebastian Zinca como director y la presencia del Kebyart (cuarteto de saxos) para el estreno en España del Concierto Grosso de Philip Glass.

El estilo de Glass es inconfundible por la sencillez melódica, la repetición y el diálogo con la música urbana neoyorquina. Además, el recital incluye Company, el arreglo para cuerdas de su Cuarteto núm. 2, marcado por una intensidad dramática progresiva y una pulsión rítmica constante, como un mantra, detallan desde la organización.

El Concierto Grosso de 1992 fue compuesto para la ciudad natal de Beethoven, cuya presencia espiritual se siente en la obra, en la que cada movimiento está pensado para una familia orquestal distinta. Tres años después escribió el Concierto para cuarteto de saxofones, una pieza lírica que destila la magistral sencillez de Glass.

Libro de Lola Garcerá y Pío Barreiro

EXPOSICIÓN. Lola Garcerá y Pío Barreiro firman la novela gráfica Gloria, editada por Demo Editorial, un viaje a la Compostela medieval durante la construcción del Pórtico de la Gloria, trabajo que se da en el periodo románico, contexto que sirve para un cómic de acción, aventura e intriga y un personaje femenino que hila la trama.

Y ese libro centra una muestra en la biblioteca Ánxel Casal que encara hoy su último día de apertura.