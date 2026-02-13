Raxoi quiere frenar la conversión de edificios enteros en apartamentos turísticos

En Santiago no es todavía un fenómeno masivo, pero el Concello quiere anticiparse. El concelleiro de Urbanismo, Iago Lestegás, ha anunciado este viernes que el Bipartito llevará al próximo pleno una suspensión cautelar de licencias para evitar que edificios enteros puedan ser destinados a apartamentos turísticos. La medida estaría en vigor durante un año y durante ese tiempo se estudiaría reformar la normativa actual. Lestegás explicó que el "objetivo principal, que guía muchas otras actuaciones de este gobierno, es garantizar el derecho a la vivienda".

"Hace tres semanas una asociación vecinal nos trasladó su preocupación por la transformación de un edificio residencial en apartamentos turísticos", relató el concelleiro. Lestegás explicó que el edificio está deshabitado, pero la iniciativa "reduce el espacio disponible para vivir". El responsable de Urbanismo reconoció que este tipo de transformación "no se está produciendo a gran escala, pero podría llegar a producirse y debemos evitar".

El año pasado, Raxoi concedió solo tres licencias para el cambio de uso de edificios residenciales a de hospedaje. En la mayoría de los casos, apuntó el concelleiro, no se expulsó a ningún residente dado que se trataba de edificios sin habitantes.

Lestegás recordó que la transformación de edificios enteros en apartamentos turísticos, hoteles o albergues ya no está permitida en la zona histórica, pero el último cambio del plan urbanístico sigue autorizándola en otras zonas de la ciudad. Este sería el ámbito en el que se produciría la reforma de la normativa municipal para endurecer esta posibilidad.

La regulación autonómica en materia de alojamientos turísticos distingue desde 2017 tres categorías: las viviendas de uso turístico (VUT) que se pueden poner en pisos de edificios destinados mayoritariamente al uso residencial; las viviendas turísticas (VT) que son alojamientos en viviendas unifamiliares y los apartamentos turísticos (AT), que son bloques de pisos u otras edificaciones dedicadas en su totalidad al alojamiento.

"Esta normativa sectorial autonómica está favoreciendo la sustitución del modelo tradicional de hotel, con recepción, cafetería, restaurante, gimnasio, salas de reunión, etc. por un nuevo modelo. El edificio íntegramente dedicado al alquiler turístico por apartamentos, que se adapta mejor al perfil de ciertos usuarios y que reduce la necesidad de contratación de personal y prestación de servicios", indicó Lestegás. El concelleiro aseveró que la normativa municipal aprobada en 2023 -cuando se cambió el PXOM para regular las VUT- "no impide la proliferación de este modelo" por lo que ahora el Bipartito quiere replanteárselo.