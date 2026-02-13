Bomberos y personal del Concello examinan el estado de la comisaría tras el incendio: el foco, en la galería de tiro

Bomberos y personal técnico del Concello de Santiago están examinando durante toda la mañana los desperfectos ocasionados por el incendio que se originó ayer en la comisaría de Rodrigo de Padrón y que obligó a desplegar un amplio dispositivo para apagar el fuego durante casi siete horas.

Fuentes del cuerpo armado consultadas por EL CORREO GALLEGO explican que los bomberos están analizando si el incendio hubiera podido afectar a alguna estructura o alguna parte sensible del edificio.

El foco, en la galería de tiro

Sobre las causas del fuego que se produjo en la mañana de ayer, se incide en que el origen está en la galería de tiro, si bien aún se desconoce en qué punto exacto en el que comenzó ni los motivos, y es algo que tendrán que evaluar los expertos.

No se sabe tampoco por el momento la fecha en la que los agentes podrán volver a prestar su servicio dentro del inmueble ya que, al margen de los desperfectos, el hollín se ha incrustado en todas las paredes.

Jesús Prieto

Reorganización de la atención a la población

De ahí que la Policía Nacional esté instalando esta mañana una carpa exterior ante la comisaría, en la que a lo largo del día empezará a funcionar como punto de atención a la ciudadanía para cualquier trámite que tenga pendiente.

Resaltan también desde el cuerpo armado que los servicios de emergencia del 091 y 112 han estado y continúan estando operativos en todo momento.

Por otra parte, la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano atenderá únicamente los delitos graves contra las personas, quedando inoperativa para trámites de menor entidad.

DNI y pasaporte, solo en casos de urgencia

En cuanto a la expedición del DNI o el pasaporte, solo se atenderá en los casos de urgencia hasta el lunes en la furgoneta VIDOC, instalada en el exterior de las dependencias policiales de la avenida Rodrigo de Padrón.

El Negociado de Extranjeros no tendrá acceso a los equipos informáticos, en principio hasta el miércoles día 18 de febrero, si bien en caso de urgente necesidad se prestará atención en la Oficina de Extranjería de la Comisaría Provincial de A Coruña, ubicada en la calle Médico Devesa Núñez, n.º 4.

Una reorganización de los servicios que presta la Policía Nacional en Santiago obligada por un incendio que se originó en la comisaría en torno a las 10:00 horas de la mañana de ayer, y por el que afortunadamente no ha habido que lamentar heridos, si bien su intensidad obligó a desalojar, además del propio edificio, en el que había unas doscientas personas en ese momento, el IES Rosalía de Castro y el Rectorado de la USC.