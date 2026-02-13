El trío gallego Alana actuará en Santiago en un concierto organizado por la USC

El trío gallego Alana, integrado por Antía Vázquez (voz y pandereta), Eloy Vidal (teclado, guitarra y voz) y Pablo Castro (percusiones y gaita) actuará el próximo jueves 19 de febrero en Santiago. En el marco de la Primavera Cultural de la USC, ofrecerán un concierto en la Igrexa da Universidade, a las 21.00 horas.

El acceso es gratuito, previa recogida de entrada (solo una por persona) desde las 20.40 horas del mismo día, en la propia iglesia situada en la Praza de Mazarelos. La apertura de puertas se producirá a esa misma hora.

Alana es un proyecto musical que mezcla la música tradicional con ritmos de base electrónica y pop. La propuesta de la banda parte de las recogidas, un trabajo hecho con la colaboración de muchas mujeres y hombres que desinteresadamente contribuyen a preservar la riqueza de la música y de la tradición. En 2023, fueron los ganadores del Premios Juventud Crea en la categoría de música.

Alana presenta su nuevo disco en la Capitol

Alana presenta su nuevo disco Un Saber, su segundo trabajo musical, en concierto el próximo 18 de abril a las 20.30 horas en la Sala Capitol. Tal y como anunciaron hace unos días en sus redes sociales, Un saber "preséntase como unha evolución intimista que responde á necesidade de reinvidicar “o saber” das mulleres como un dos piares fundamentais da nosa cultura, da nosa música tradicional, da nosa identidade".

Las entradas ya están a la venta en www.salacapitol.com, a un precio de 15 euros más gastos de envío.

Música, exposiciones, teatro y danza en la Primavera Cultural de la USC

La nueva edición de la Primavera Cultural de la USC incluye un programa amplio y diverso del que brotan las diversas iniciativas que, en materia de cultura, la Universidad va a desarrollar en los próximos meses en los campus de Santiago y Lugo. Música, audiovisuales, exposiciones, fotografía, teatro, danza, Faíscas Culturais, foros, formación, certámenes y convocatorias con las que impulsar la dinamización y la creación nutren el abanico de iniciativas que arrancaron a principios del mes de febrero. La programación completa, puede consultarse en la página web de la USC.

En el apartado musical, la siguiente actuación en la capital gallega vendrá de la mano del músico Kid Mount, nacido en Xinzo de Limia y residente en Santiago. Será el 12 de marzo, a las 21.00 horas en la Igrexa da Universidade.