Un vuelo Madrid-A Coruña acaba regresando a Barajas tras desviarse a Santiago y no poder aterrizar

Un avión procedente de Madrid y con destino el aeropuerto de A Coruña ha tenido que ser desviado a primera hora de este viernes al aeródromo de Santiago debido a las fuertes rachas de viento. Con todo, y tras mínimo dos intentos frustrados de aterrizaje en Lavacolla, tuvo que finalmente regresar a Barajas.

En concreto, se trataba del vuelo IB453 operado por Iberia, con salida de la T4 del Aeropuerto de Barajas a las 7.20 horas de la mañana y llegada al aeródromo coruñés a las 8.40.

El vuelo, registrado por la plataforma Flight Aware -y que también fue compartido por la web Vuela Más Alto-, fue desviado a Lavacolla debido a las malas condiciones meteorológicas, en donde intentó aterrizar hasta en dos ocasiones.

Tras no poder tampoco aterrizar en Compostela, el vuelo IB453 acabó regresando a Madrid, en donde aterrizó a las 9.37 horas.

No es el único vuelo afectado por el mal tiempo en los últimos días. Una de las peores jornadas tuvo lugar este pasado miércoles, cuando las fuertes rachas de viento derivadas de la borrasca Nils obligaron a desviar dos vuelos en Alvedro y a cancelar otros tantos.