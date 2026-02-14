¿Apoyarán Nogueira y López Couso a alguna de las finalistas a rectora?

La campaña de la segunda vuelta de las elecciones al Rectorado de la USC arrancará el 27 de febrero y se prolongará hasta el 9 de marzo, reservando el día 10 para la jornada de reflexión y el 11 de ese mismo mes para la nueva votación.

Tras los resultados de la primera vuelta, habrá que aguardar si las dos candidatas que no pasaron el primer corte, María José López Couso y Alba Nogueira, muestran su apoyo a alguna de las dos finalistas, Rosa Crujeiras y Maite Flores.

«Non é unha decisión que vaia tomar eu. O noso colectivo previsiblemente reunirase a próxima semana e comezaremos a falar sobre iso. Temos unha traxectoria de compromiso e participación que se vai manter e un número significativo de claustrais. Ademais, haberá que ver que fan as candidatas de cara a segunda volta e tamén introducir iso na nosa valoración colectiva», avanzó Nogueira, que en la primera vuelta obtuvo un total de 1.567 votos -380 ponderados- y un apoyo del 15 %.

Por su parte, López Couso, recibió 1.845 votos -503 ponderados-, quedándose también fuera de la segunda votación.