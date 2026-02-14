ELECCIONES USC
¿Apoyarán Nogueira y López Couso a alguna de las finalistas a rectora?
Rosa Crujeiras y Maite Flores iniciarán la segunda campaña el próximo 27 de febrero
La campaña de la segunda vuelta de las elecciones al Rectorado de la USC arrancará el 27 de febrero y se prolongará hasta el 9 de marzo, reservando el día 10 para la jornada de reflexión y el 11 de ese mismo mes para la nueva votación.
Tras los resultados de la primera vuelta, habrá que aguardar si las dos candidatas que no pasaron el primer corte, María José López Couso y Alba Nogueira, muestran su apoyo a alguna de las dos finalistas, Rosa Crujeiras y Maite Flores.
«Non é unha decisión que vaia tomar eu. O noso colectivo previsiblemente reunirase a próxima semana e comezaremos a falar sobre iso. Temos unha traxectoria de compromiso e participación que se vai manter e un número significativo de claustrais. Ademais, haberá que ver que fan as candidatas de cara a segunda volta e tamén introducir iso na nosa valoración colectiva», avanzó Nogueira, que en la primera vuelta obtuvo un total de 1.567 votos -380 ponderados- y un apoyo del 15 %.
Por su parte, López Couso, recibió 1.845 votos -503 ponderados-, quedándose también fuera de la segunda votación.
- La CIG mantiene la huelga indefinida en los autobuses de Santiago a partir del miércoles, mientras UGT y CCOO la aplazan
- La ruptura sindical marca la huelga de autobuses en Santiago con el foco en una nueva reunión
- Nueva huelga de buses en Santiago sin los servicios mínimos al completo: 'Llego una hora tarde a trabajar
- Estos son los servicios mínimos de los buses de Santiago a partir de este miércoles ante la huelga indefinida
- Una tienda de Santiago cierra 'hasta que escampe': 'No quiero coger una depresión
- Evacuada la Comisaría de Santiago por un incendio
- Un incendio en el centro comercial As Cancelas, en Santiago, obliga a desalojar el edificio: 'Se escucharon explosiones en la cubierta
- Aplazada la huelga indefinida de autobuses en Santiago, aunque sigue sin haber acuerdo