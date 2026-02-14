Aumenta la división sindical por el conflicto de los autobuses tras la última reunión mediadora

Con el alivio para los usuarios de autobuses de saber que la huelga indefinida de la CIG se ha suspendido, lo cierto es que el conflicto en el transporte de viajeros por carretera en la provincia que afecta a los interurbanos, a los que realizan las rutas escolares y a los urbanos de Santiago, ha ido escalando intensidad en cuanto a la división sindical, sin que por ahora haya un convenio actualizado y sin fecha para una nueva reunión de la mesa mediadora.

La CIG insiste en que «UGT consumou a traizón da sinatura do acordo» y, tras apuntar que CCOO «está decidindo se asina ou non», señala que se acordó suspender el paro mientras dicho sindicato aclara su postura. En declaraciones a Efe, su responsable de Transportes Ernesto López Rei mostraba su "decepción" con la actitud de las otras dos centrales sindicales y censuraba que UGT no sea "capaz de respetar" la voluntad de los trabajadores, puesto que rechazaron por amplia mayoría el preacuerdo que inicialmente habían pactado con la patronal UGT y CCOO, considerando que lo que había hecho era "embarrar" la negociación e imponer sus intereses frente al sentir mayoritario de los participantes en las asambleas.

Además, la Confederación Intersindical Galega denunció lo que ve como "unha actuación policial represiva desmedida ao ditado dos intereses patronais e aproveitando a impunidade que permite a lei mordaza".

UGT dice que no ha firmado ningún acuerdo

UGT recalca que no han firmado «ningún acuerdo» y que la patronal no ha respondido aún a su propuesta de un convenio de eficacia limitada, además de «condenar o intento de agresión» a compañeros del sindicato.

Iván Cancela incidía ayer en que el convenio de eficacia limitada que ellos propusieron el jueves supone una "vía de escape" para que sus afiliados no sigan participando de un huelga que ve "abocada al fracaso".

Su propuesta supondría una mejora salarial del 3,4 % en los ejercicios de 2025 y 2026, la reducción de dos días en la jornada anual, la disposición de un día más de asuntos propios y cambios menores en materia de pluses y complementos.

CCOO plantea mejoras al preacuerdo

Desde CCOO, José Manuel Costas abogó en la reunión de la mesa mediadora en el Consello Galego de Relacións Laborais por un acuerdo a medio camino entre lo que califica como una posición de máximos por parte de la CIG y el documento ya rechazado por la plantilla.

En declaraciones a Efe, explica que plantearon actualizar el precuerdo en siete cuestiones, centradas en descansos y pluses por jornadas festivas, así como la petición de aclaraciones en la redacción del texto. Cuestiones que, según él, fueron aceptadas por las organizaciones empresariales.

Costas circunscribe los elementos de fricción entre las partes a los salarios, la reducción de jornada y las medidas de jubilación parcial.

Conflicto entre empresa y trabajadores para la Xunta

El conflicto de autobuses tuvo su protagonismo este viernes en el Parlamento de Galicia, donde el diputado del BNG Paulo Ríos instó a la Xunta a "despertar" y "posicionarse" para lograr la resolución de esta disputa laboral.

La directora general de Movilidad del Ejecutivo gallego, Judit Fontela, replicó que es "un conflicto entre empresas y trabajadores" y que "no tiene nada que ver" con la labor de la Administración autonómica, y mostró su deseo de que "se pueda resolver lo antes posible".