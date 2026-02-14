El CHUS trató a 30 nuevos pacientes pediátricos oncológicos y realizó 9 trasplantes de médula

Coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional del Cáncer Infantil, que tiene lugar cada 15 de febrero, el Área Sanitaria de Santiago y Barbanza celebró ayer un acto junto a la Asociación de Ayuda a Niños Oncológicos de Galicia (Asanog), en el que la parte musical corrió a cargo de los colaboradores de la entidad Aldara, al violín, y Manu, a la guitarra, así como la lectura del manifiesto por parte de Inés, Leire y Lucas.

Un acto en el que participaron el subidrector de Humanización, Juan Manuel González; el de Atención Hospitalaria, Luís González; el jefe de Pediatría, Federico Martinón; el responsable de la Unidad de Oncohematoloxía Pediátrica, Manuel Fernández; Rosa Villar y Raquel García, supervisoras de área, junto a Pilar Alcalde, vocal de Asanog; Pilar Lueiro, edil de Santiago, y Pablo Matilla, vocal de la junta local de la AECC, con otros miembros de asociaciones de pacientes pediátricos, profesionales, enfermos y familiares.

Cuidados paliativos pediátricos a domicilio

Bajo el lema Brilla de dorado por el cáncer infantil, se centró en la importancia de los cuidados paliativos pediátricos a domicilio.

En cuanto a la actividad del CHUS en este ámbito, el año pasado la Unidad de Oncohematología pediátrica atendió 30 nuevos casos con diagnóstico oncológico y realizó nueve trasplantes de progenitores hematopoyéticos. Además, se consiguió disminuir la duración media de las hospitalizaciones, aumentando a su vez la actividad ambulatoria de consultas y del hospital de día de Santiago, que representan el 70% del total. Se contabilizaron también más de cinco mil consultas, de ellas el 30% telemáticas. Por tipo de tumores, la leucemia aguda es el cáncer infantil más frecuente, seguido de los tumores del sistema nervioso central.

El Centro de Protonterapia de Galicia, el primero que entrará en funcionamiento dentro de la sanidad pública española, supondrá un gran impulso asistencial con nuevas oportunidades de tratamiento en tumores difíciles o singulares como los que afectan a la población pediátrica.