El Coro da Ra abre con música el Entroido de Santiago

Guiños a Oliver Laxe, a las borrascas, a la ofrenda al Apóstol, a esa rectoría de la USC que pronto tendrá a su primera mujer al frente, al turismo y a las distinta parroquias de Santiago, hilaron esta noche de sábado el pregón del Coro da Ra.Así se abría la parte central del Entroido de Compostela. Desde la terraza del Pazo de Bendaña, ante una Praza do Toural con mucha gente, el fundador y director de esa formación compostelana que cumple 30 años, Ramón Bermejo leyó un mensaje festivo carnavalesco con algunas bromas logradas que no cuajaron del todo pero que si desataron algún que otro aplauso, en especial al subrayar que en este 2026 el martes del entroido «é festivo».

Tres protagonistas con humor

Vestido como si fuera el rector saliente de la Universidade de Santiago, Antonio López, y situado entre una compañera de coral disfraza de la alcaldesa Goretti Sanmartín y otra de monja, Bermejo, que intervino a las 20:47 h., tras la subida del Meco al balcón (con mofa de Mercosur puesto como "Mecosur"), puso ganas durante cosa de ocho minutos de pregón a la vera de cuatro coloristas pares de máscaras teatrales gigantescas (comedia/drama) en la fachada de Bendaña, con un algo de caso de Berlanga ya que mientras la lectura avanzaba, no cesaba la actividad del supermercado de abajo, cada quien a lo suyo...

Público en el Toural. / Antonio Hernández

«Queremos que neste Entroido se vexa reflectida toda Compostela e así, ao subir a este balcón poñémonos na pel dos representantes das forzas vivas da cidade: eu mesmo, reitor saínte da USC; a alcaldesa polo goberno municipal; Sor Dina da Orde silente das Clarisas na voz da Igrexa; e o POOORCO, que… non temos moi claro a quen representa pero que cadaquén que o atribúa a quen lle pareza», dijo el portavoz del Coro da Ra, que tomaron el relevo de Xeneralas da Ulla, pregoneras del pasado año.

A mitad de pregón, aparecieron en la plaza integrantes de la coral, que entonaron con brillo una canción que se escuchó de forma desigual, bonita idea que quizá se pudo plasmar en el mismo balcón de algún modo un poco más evidente para recordar que este Entroido en Santiago tiene por embajador un grupo de música.

Paz y amor

«O Coro da Ra ten toda unha representación de Compostela, de Galicia e da península toda, que hai tamén xente da Coruña, de Vigo, de Monterroso e mesmo de Euskalerría. Un orfeón popular. Tan popular e tan de Compostela que encaixa perfectamente en calquera festa da cidade. Así que agardamos vernos noutra axiña», señaló Ramón Bermejo entre sies con la cabeza de su compañera disfrazada de Goretti Sanmartín, alcaldesa de la ciudad que ayer optó por asumir un outfit de homenaje a Janis Joplin, quizá evocando el lema hippy Paz y amor.