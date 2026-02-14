Del desfile del Meco al concierto de Nacho Vegas: ¿Qué hacer hoy, 14 de febrero, en Santiago?

Entroido: pregón a cargo del Coro da Rá y desfile del Meco

En el programa de los carnavales de hoy, se celebra una concentración en la plaza de Cervantes a las 20 horas, con desfile del Meco hasta la Praza do Toural, pasando por la rúa Nova y por la rúa do Vilar hasta el Pazo de Bendaña, donde permanecerá hasta el día 18 de febrero. Además, hay pasacalles con animación a cargo de las comparsas Os Conformistas de Conxo, A Ruliña de Laraño, formaciones acompañadas por la Charanga BB+. A las 20.30 horas sube el Meco al balcón del Pazo de Bendaña para la posterior pregón a cargo del Coro da Rá.

Y ya mañana, desde las 10.30 horas, animación de calle a cargo da comparsa Os Conformistas de Conxo, con este recorrido: Centro de Maiores de Conxo, Sanatorio, Psiquiátrico de Conxo, Avenida de Sánchez Freire, Rúa de García Prieto, Frei Rosendo Salvado, Praza Roxa, Rúa da República do Salvador, Xeneral Pardiñas, Alameda, Praza do Toural, Rúa Nova, Praterías, Rú do Vilar, Franco y Raíña.

Nacho Vegas y The Goat

El cantautor folk pop astur Nacho Vegas, da un concierto en la sala Capitol con su nuevo disco Vidas semipreciosas y sold out desde hace días para una visita con banda a un local que suele llenar cada vez que visita Compostela. Y en el pub Sónar, a las 21.00 horas, hay un show coral con The Goat, grupo de death metal. Y La Bohéme de G.Puccini llega al Teatro Compostela (antiguo Teatro La Salle), con entradas a la venta desde 27 euros y cita a las 20.00 horas (es un espectáculo que se basa en una famosa ópera en cuatro actos, con música de Giacomo Puccini y libreto en italiano de Giuseppe Giacosa y Luigi Illica).

Gijón. Librería La Revoltosa. Entrevista Con músico Nacho Vegas / Juan Plaza / LNE

El CGAC y la arquitectura

Con la coordinación de Virginia Villar y la dirección de Carmen Rey, desde las 11 horas, el CGAC plantea una ruta de arquitectura contemporánea con salida desde el propio museo. Es una actividad de acceso gratuito. .Se prevé visitar el Museo das Peregrinacións de Santiago (proyectado por el ourensano Manuel Gallego Jorreto sobre el edificio del antiguo Banco de España), la Fundación Eugenio Granell (con sede en el viejo Pazo de Bendaña) y otros lugares destacados de la capital gallega a nivel arquitectónico. Este tipo de rutas didácticas son parte habitual de la oferta cultural del museo más allá de lo que expone su interior.

Actuación del cantautor Rafa Pons

El café bar Arume ofrece una actuación de Rafa Pons, a las 21 horas, con entradas a 12,5 euros. Esa fecha es parte de una gira llamada Casi Estadios Tour, donde sigue presentando las canciones de su último disco, titulado Sobre todo en Bares. Es un álbum grabado a formato guitarra voz en 15 salas de tres países y publicado a mediados de 2025. Suma ya una decena de discos publicados y más de 20 años de carrera, algo al alcance de pocos.

Concierto especial de Cucharada con dos de sus integrantes originales

A las 21 horas, en la sala Moon (7 euros), hay un concierto de Cucharada (aquella banda que lideró Manolo Tena), con Leo Vignola, guitarra; Anxo Porto, vocalista; Pablo Calleriza, bajo y dos integrantes originales del grupo: Carlos Arévalo y Antonio Molina.

Noticias relacionadas

Concierto especial de Cucharada con dos de sus integrantes originales / Cedida

Román Rodríguez visita las actividades del Carnaval en Roxos

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, se acercó ayer al Colegio CEIP de Roxos para compartir las actividades de Carnaval con las que los escolares de este centro trabajan la convivencia y la creatividad. De hecho, el representante de la Xunta de Galicia visitó la zona de juegos inclusivos, un espacio para favorecer la integración del alumnado con necesidades específicas. También disfrutó del desfile con una charanga formada por profesores y niños y de la degustación de dulces típicos de esta celebración tradicional que en este caso sirvió de puente entre menores y adultos con el color y el sentido del humor como nexo de unión.