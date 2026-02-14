ENTROIDO
¿De qué se ha disfrazado la alcaldesa de Santiago en este Entroido?
Apuesta por homenajear a una mujer convertida en todo un mito de la música
La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, acaba de revelar su disfraz del Entroido, ha apostado por homenajear a una mujer convertida en mito de la música, Janis Joplin, icono de la época del flower power de finales de los años 60 y los primeros 70 en EEUU, en tiempos de lemas como "paz y amor".
Nuevo outfit
La alcaldesa de Santiago se disfrazó el pasado año de personaje infantil de cuento, con flores, cono por sombrero y un mar de colores, pero este año ha optado por un outfit más de adulto, el de Janis Joplin, una de las grandes mujeres del rock.
Y Goretti Sanmartín lo hace luciendo chaqueta morada, sombrero de pamela verde de aire hippy, medalla con el símbolo de la paz a modo de colgante, unos pantalones floreados propios del festival de Woodstock, un bolso de bandolera de color rojizo con flecos y unas gafas gigantes azulonas con peluca de color pelirrojo para que el guiño a la añorada diva estadounidense sea casi perfecto.
Programa de hoy
En el programa de los carnavales de este sábado, se celebra una concentración en la plaza de Cervantes a las 20 horas, con desfile del Meco hasta la Praza do Toural, pasando por la rúa Nova y por la rúa do Vilar hasta el Pazo de Bendaña, donde permanecerá hasta el día 18 de febrero. Además, hay pasacalles con animación a cargo de las comparsas Os Conformistas de Conxo, A Ruliña de Laraño, formaciones acompañadas por la Charanga BB+. A las 20.30 horas sube el Meco al balcón del Pazo de Bendaña para el posterior pregón a cargo del Coro da Rá.
Domingo
Y este domingo, desde las 10.30 horas, hay actividades de animación de calle con la comparsa Os Conformistas de Conxo, con este recorrido: Centro de Maiores de Conxo, Sanatorio, Psiquiátrico de Conxo, Avenida de Sánchez Freire, Rúa de García Prieto, Frei Rosendo Salvado, Praza Roxa, Rúa da República do Salvador, Xeneral Pardiñas, Alameda, Praza do Toural, Rúa Nova, Praterías, Rú do Vilar, Franco y Raíña. Y, desde las 17 horas, desfile infantil del Entroido, cita que tiene como marco habitual la sala Capitol, con a animación a cargo de A Run Run y entrada libre (participantes hasta 14 años). Y desde las 18 h.,Os Bandiños e A Ruliña de Laraño animan las calles con un recorrido por Rúa da Carreira do Conde, rúa dos Bautizados, Praza do Toural, rúa do Vilar, rúa da Raíña, Fonseca, Praza das Praterías, Quintana, rúa Nova, rúa das Orfas, e Mazarelos, Praza de Feixó, rúa de San Paio de Antealtares, Cervantes y Praza do 8 de marzo.
