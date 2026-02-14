Impagos en los CSC de Santiago: «Esperábamos más que la llamada para una reunión con el Concello»

Unas 250 personas respondieron ayer tarde la llamada del movimiento vecinal en favor del buen funcionamiento de los centros socioculturales de Santiago y para reivindicar que se salde la deuda de 4 meses con su personal laboral (56 personas) y retomar el buen funcionamiento de dichos locales «en favor de la conciliación» y del servicio a la vecindad de toda edad. Además, varias personas afectadas señalaron a este diario que son «los menores y las personas más mayores, quienes más sufren» el actual conflicto. Tras la lectura del manifiesto durante esa concentración ante el centro Aurelio Aguirre de Conxo, una de las portavoces retomó el megáfono para informar de una novedad sobre el concejal responsable de Centros Socioculturales, Xan Duro: «Acaban de convocarnos para una reunión con él, supongo que para esclarecer el tema y mejorar las condiciones de los trabajadores, pero aun no hay fecha». Patricia, una de las impulsoras de la protesta, aplaude la capacidad de movilización antes de valorar la respuesta desde el Concello.

«Para ser víspera de puente y horario laboral, creemos que la respuesta de la gente ha sido bastante buena, con representación de todos los centros socioculturales afectados... Esperábamos algo más que la convocatoria para una reunión y ahora hay que esperar a que nos den explicaciones... Se seguirán haciendo movilizaciones. Entendemos que la semana próxima es complicado que se dé la reunión porque hay Carnavales, pero esperamos que en la siguiente sí se haga la reunión con el Concello».

Por su parte, uno de los trabajadores afectados, añade: «Emociona el ver este apoyo de la vecindad, que, por otro lado, es algo que ya llevamos comprobando desde los últimos días y esperemos que esto tenga solución lo antes posible y que ese convite desde el Concello no sean solo palabras. Este es un momento muy delicado. Hay una empresa que está valorando la entrada, por lo tanto, hay que esperar, pero, quien realmente tiene que solucionar esto es el Concello, por tanto, vamos a ser prudentes y responsables a la espera de que haya una pronta respuesta con solución para esta problemática».

Esta concentración en apoyo del personal laboral de los CSC se anunció el miércoles, una vez que la empresa adjudicataria (Eulen) renunció a ratificar el contrato, generando una situación de desempleo entre quienes acumulan cuatro meses de nóminas impagadas por parte de la actual firma concesionaria, Serviplus.

El gobierno local celebró el martes una junta de gobierno extraordinaria para ratificar esa renuncia de Eulen e iniciar formalmente el procedimiento con la segunda licitadora, Os Ventos, pero mientras se resuelve la situación, las actividades organizadas por Serviplus se suspenden y las personas trabajadoras del servicio de los centros pasan al desempleo.

«Si hay que ir a una nueva licitación los plazos se complicarán y sería cosas de meses», indicó el grupo vecinal convocante en su comunicado, donde recordaron que estos centros «son esenciales para los barrios de Santiago».