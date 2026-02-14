O PP de Santiago denuncia a colocación de propaganda do BNG en sinais de tráfico
A concelleira Olaya Otero esixe ao goberno de Sanmartín que tramite as correspondentes sancións que poderían chegar ata os 10.000 euros
ECG
O Partido Popular de Santiago denuncia a colocación de carteis do BNG en varias sinais de tráfico nas entradas da cidade, unha actuación que califican de “ilegal e impropia de quen ten a responsabilidade de gobernar”.
A concelleira Olaya Otero afirmou que "non se pode utilizar unha sinal oficial de tráfico como soporte de propaganda partidista. As normas están para cumprilas, tamén para quen está no Goberno”.
Desde o PP lembran que a Lei sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor e Seguridade Viaria prohibe expresamente a colocación de publicidade ou calquera elemento que poida afectar á visibilidade ou identificación das sinais viarias, podendo conlevar sanción administrativa e a obriga de reposición ao estado orixinal. Ademais, as ordenanzas municipais tamén contemplan sancións pola instalación de publicidade sen autorización e pola ocupación indebida do espazo público. Sancións que poderían chegar ata os 10.000 euros.
"Santiago merece un goberno serio, que cumpra a lei e que estea centrado na xestión. Máis traballo polos barrios e menos propaganda”
Para Otero, “o máis grave non é só o feito en si, senón o que simboliza: un Goberno do BNG e CA máis preocupado pola propaganda e pola ideoloxía que por resolver os problemas reais dos composteláns”.
O Partido Popular leva meses advertindo do deterioro da cidade. “O BNG e CA teñen a cidade paralizada: barrios abandonados, falta de mantemento, proxectos bloqueados e unha sensación xeral de desorde. Mentres Santiago sofre as consecuencias dun desgoberno evidente, eles están centrados en colocar propaganda partidista en sinais de tráfico”, declarou.
Con todo, a edil popular esixe ao goberno de Goretti Sanmartín que actúe con responsabilidade e tramite as correspondentes sancións ao BNG de Santiago, “sen privilexios nin dobre vara de medir”. “Santiago merece un goberno serio, que cumpra a lei e que estea centrado na xestión. Máis xestión e menos ideoloxía e sectarismo. Máis traballo polos barrios e menos propaganda”, concluíu.
- La CIG mantiene la huelga indefinida en los autobuses de Santiago a partir del miércoles, mientras UGT y CCOO la aplazan
- La ruptura sindical marca la huelga de autobuses en Santiago con el foco en una nueva reunión
- Nueva huelga de buses en Santiago sin los servicios mínimos al completo: 'Llego una hora tarde a trabajar
- Estos son los servicios mínimos de los buses de Santiago a partir de este miércoles ante la huelga indefinida
- Una tienda de Santiago cierra 'hasta que escampe': 'No quiero coger una depresión
- Evacuada la Comisaría de Santiago por un incendio
- Un incendio en el centro comercial As Cancelas, en Santiago, obliga a desalojar el edificio: 'Se escucharon explosiones en la cubierta
- Aplazada la huelga indefinida de autobuses en Santiago, aunque sigue sin haber acuerdo