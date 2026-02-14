Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rehabilitación de todo el conjunto histórico del cementerio de Bonaval

Las primeras conclusiones apuntan a una "importante" acumulación de agua en el terreno superior

El derrumbamiento de parte de un muro del cementerio de Bonaval ha obligado a cerrar la zona.

El derrumbamiento de parte de un muro del cementerio de Bonaval ha obligado a cerrar la zona. / Antonio Hernández

ECG

Tras el derrumbamiento de parte del muro que sostenía varios nichos del antiguo cementerio de Bonaval, las primeras conclusiones apuntan a una "importante" acumulación de agua en el terreno superior, que aumentó el peso la presión con la consecuencia del empuje de un muro de piedra y mampostería y la posterior caída de nichos.

Esta es la explicación dada por el personal municipal de arquitectura en su evaluación inicial, que trasladó a la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, quien sugirió la posibilidad de que la actuación final afecte a todo el conjunto.

El derrumbamiento, que tuvo lugar este jueves, ha obligado al Concello de Santiago a cerrar la zona. Parte del muro que rodea el camposanto, de gran altura, se desplomó sobre las lápidas, en las que no hay enterramientos.

