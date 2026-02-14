Rehabilitación de todo el conjunto histórico del cementerio de Bonaval
Las primeras conclusiones apuntan a una "importante" acumulación de agua en el terreno superior
ECG
Tras el derrumbamiento de parte del muro que sostenía varios nichos del antiguo cementerio de Bonaval, las primeras conclusiones apuntan a una "importante" acumulación de agua en el terreno superior, que aumentó el peso la presión con la consecuencia del empuje de un muro de piedra y mampostería y la posterior caída de nichos.
Esta es la explicación dada por el personal municipal de arquitectura en su evaluación inicial, que trasladó a la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, quien sugirió la posibilidad de que la actuación final afecte a todo el conjunto.
El derrumbamiento, que tuvo lugar este jueves, ha obligado al Concello de Santiago a cerrar la zona. Parte del muro que rodea el camposanto, de gran altura, se desplomó sobre las lápidas, en las que no hay enterramientos.
