Rehabilitación de todo el conjunto histórico del cementerio de Bonaval

Tras el derrumbamiento de parte del muro que sostenía varios nichos del antiguo cementerio de Bonaval, las primeras conclusiones apuntan a una "importante" acumulación de agua en el terreno superior, que aumentó el peso la presión con la consecuencia del empuje de un muro de piedra y mampostería y la posterior caída de nichos.

Esta es la explicación dada por el personal municipal de arquitectura en su evaluación inicial, que trasladó a la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, quien sugirió la posibilidad de que la actuación final afecte a todo el conjunto.

Noticias relacionadas

El derrumbamiento, que tuvo lugar este jueves, ha obligado al Concello de Santiago a cerrar la zona. Parte del muro que rodea el camposanto, de gran altura, se desplomó sobre las lápidas, en las que no hay enterramientos.