Santiago pone a punto el plan para atraer visitantes a toda la ciudad

El plan de sostenibilidad turística del Concello de Santiago persigue el objetivo de que la actividad se distribuya de manera más equitativa por toda la ciudad y a lo largo de todo el año. Para avanzar hacia esta desestacionalización, el gobierno local puso en marcha el pasado mes de mayo una iniciativa que contempla la elaboración de 16 nuevas experiencias para ofertar a los visitantes que llegan a Compostela. Ahora Raxoi pone a punto el proyecto tras adjudicar en diciembre el contrato con el que llevar a cabo esta labor a la empresa Innotur por un importe total de 156.046,74 euros, IVA incluido.

La oferta de esta firma, que se dedica a la creación de experiencias turísticas que aprovechan de un modo sostenible los recursos del territorio, se impuso a otras tres con las que competía para hacerse con la adjudicación, obteniendo la mejor valoración tanto en el aspecto cualitativo como cuantitativo. Durante la presentación del proyecto, el pasado mes de mayo, la concelleira de Turismo, Míriam Louzao, especificó que las ofertas deberían incluir experiencias en el Ensanche compostelano y en áreas periféricas, «artellando estratexias que permitan integrar elementos de interese situados fóra da améndoa, que agora están infrautilizados polos circuítos comerciais e tamén deslocalizando visitantes e visitas».

Con estas premisas se aspira a lograr «unha diversificación das experiencias turísticas para chegar a un público obxectivo máis amplo, evitando esa visión reducida de Compostela exclusivamente como meta de peregrinación». A la vez, Raxoi procura aumentar el tiempo de estancia –que se redujo en 2025 con respecto al año anterior, según datos del INE– y el gasto medio de los visitantes. De igual manera, los nuevos planes turísticos deben dar relevancia al uso de las tecnologías de la información y a la participación vecinal.

Los pliegos exigían también la realización de un mínimo de 100 encuestas a las personas usuarias que participen en la fase de testeo de los productos, un apartado en el que Innotur propone realizar otras 200 adicionales. Además, ejecutará un plan de viabilidad futura de las nuevas experiencias que contempla un horizonte temporal a 5 años y una estimación de su retorno económico.

Tres tipologías

Innotur tendrá ahora la obligación de desarrollar 16 productos turísticos enmarcados en tres tipologías ya establecidas: cuatro visitas guiadas con un determinado hilo conductor; cuatro itinerarios interpretativos por el patrimonio natural o cultural; y 8 experiencias que deberán incluir pernoctar en la ciudad, ser inmersivas y participativas en contacto con la poboación local, siendo una de ellas específica para el sector turístico de negocios. El resultado final deberá ser «plenamente operativo», indicó Louzao, de tal forma que «os produtos e as experiencias validados estean dispoñibles para a súa compra por parte das persoas usuarias ás que van dirixidos».

En los pliegos se recogen orientativamente algunos ejes temáticos que pueden estructurar estos productos: el turismo cultural y patrimonial, la enogastronomía, el turismo creativo o naranja (oportunidades para participar en experiencias de aprendizaje), el turismo verde, el turismo familiar o el turismo de incentivo (a medida para que las empresas puedan ofrecerlo a su personal). Pese a ello, las licitadoras también contaban con margen para proponer otros enfoques.

En cualquier caso, las propuestas deben ser originales, es decir, no pueden proceder de la cartera de productos con los que cuente ya la adjudicataria, y se desarrollarán por fases: una primera de diseño, una segunda de implementación, y una tercera de testeo. Esta última parte consistirá en un programa piloto para verificar que «os produtos cumpren coas características que requirimos», matizó la titular de Turismo. La previsión, según concretó en mayo, pasa por realizar esta prueba con «arredor dun milleiro de persoas».