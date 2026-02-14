Verea presenta un plan con 25 medidas para «o futuro goberno do cambio»: inclúe a retirada dos radares de Conxo
O líder do PP de Santiago aposta polo derrubo da Casa da Xuventude para abrir definitivamente o Parque de Belvís
O líder do PP de Santiago, Borja Verea, aproveitou o Debate do Estado do Municipio para presentar o que definiu como «as trazas do futuro goberno do cambio», un conxunto de «25 medidas claras, concretas e de execución inmediata» coas que o Partido Popular aspira «a recuperar o pulso dunha cidade» que, ao seu xuízo, «hoxe está peor que en 2023». «Somos a única alternativa real e, polo tanto, temos tamén unha obriga institucional: mostrarlle á cidadanía como sería o noso goberno e cal é o proxecto de cidade que defendemos», afirmou Verea, quen reiterou dous compromisos inmediatos que marcarían o inicio do seu goberno: «O derrubo da Casa da Xuventude para abrir definitivamente o Parque de Belvís e a retirada inmediata dos radares de comiso de Conxo, sen máximas nin condicións». «Serán os meus dous primeiros decretos, con dúas ordes claras. Dous compromisos inmediatos e sen ambigüidades», indicou o portavoz do grupo municipal popular.
Ademais, en materia de vivenda, defendeu a necesidade de «incrementar a oferta de maneira urxente e eficaz». Apostou pola «creación dun Banco Público de Vivenda a través dun programa voluntario que permita mobilizar centos de pisos a prezos accesibles, pola modificación do planeamento para facilitar a construción e pola bonificación do IBI aos propietarios que destinen os seus inmobles a alugueiros de longa duración e prezos asumibles».
- La CIG mantiene la huelga indefinida en los autobuses de Santiago a partir del miércoles, mientras UGT y CCOO la aplazan
- La ruptura sindical marca la huelga de autobuses en Santiago con el foco en una nueva reunión
- Nueva huelga de buses en Santiago sin los servicios mínimos al completo: 'Llego una hora tarde a trabajar
- Estos son los servicios mínimos de los buses de Santiago a partir de este miércoles ante la huelga indefinida
- Evacuada la Comisaría de Santiago por un incendio
- Una tienda de Santiago cierra 'hasta que escampe': 'No quiero coger una depresión
- Un incendio en el centro comercial As Cancelas, en Santiago, obliga a desalojar el edificio: 'Se escucharon explosiones en la cubierta
- Estos son los ocho restaurantes de Santiago con la mejor relación calidad-precio