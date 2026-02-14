Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Verea presenta un plan con 25 medidas para «o futuro goberno do cambio»: inclúe a retirada dos radares de Conxo

O líder do PP de Santiago aposta polo derrubo da Casa da Xuventude para abrir definitivamente o Parque de Belvís

Borja Vera, líder del PP de Santiago, en Raxoi (Santiago).

Borja Vera, líder del PP de Santiago, en Raxoi (Santiago). / Cedida

El Correo Gallego

Santiago

O líder do PP de Santiago, Borja Verea, aproveitou o Debate do Estado do Municipio para presentar o que definiu como «as trazas do futuro goberno do cambio», un conxunto de «25 medidas claras, concretas e de execución inmediata» coas que o Partido Popular aspira «a recuperar o pulso dunha cidade» que, ao seu xuízo, «hoxe está peor que en 2023». «Somos a única alternativa real e, polo tanto, temos tamén unha obriga institucional: mostrarlle á cidadanía como sería o noso goberno e cal é o proxecto de cidade que defendemos», afirmou Verea, quen reiterou dous compromisos inmediatos que marcarían o inicio do seu goberno: «O derrubo da Casa da Xuventude para abrir definitivamente o Parque de Belvís e a retirada inmediata dos radares de comiso de Conxo, sen máximas nin condicións». «Serán os meus dous primeiros decretos, con dúas ordes claras. Dous compromisos inmediatos e sen ambigüidades», indicou o portavoz do grupo municipal popular.

Ademais, en materia de vivenda, defendeu a necesidade de «incrementar a oferta de maneira urxente e eficaz». Apostou pola «creación dun Banco Público de Vivenda a través dun programa voluntario que permita mobilizar centos de pisos a prezos accesibles, pola modificación do planeamento para facilitar a construción e pola bonificación do IBI aos propietarios que destinen os seus inmobles a alugueiros de longa duración e prezos asumibles».

Bouza denuncia os atrasos no centro de saúde do Castiñeiriño

Verea presenta un plan con 25 medidas para «o futuro goberno do cambio»: inclúe a retirada dos radares de Conxo

