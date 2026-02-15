Agenda cultural: regresa el festival infantil de disfraces del Entroido

Regresa el festival infantil de disfraces del Entroido

Domingo de Entroido. Desde las 10.30 horas, hay actividades de animación de calle con la comparsa Os Conformistas de Conxo, con este recorrido: Centro de Maiores de Conxo, Sanatorio, Psiquiátrico de Conxo, Avenida de Sánchez Freire, Rúa de García Prieto, Frei Rosendo Salvado, Praza Roxa, Rúa da República do Salvador, Xeneral Pardiñas, Alameda, Praza do Toural, Rúa Nova, Praterías, Rú do Vilar, Franco y Raíña. Y, desde las 17 horas, desfile infantil del Entroido, cita que tiene como marco habitual la sala Capitol, con animación a cargo de A Run Run y entrada libre (participantes hasta 14 años).

Y desde las 18 h., Os Bandiños e A Ruliña de Laraño animan las calles con un recorrido por Rúa da Carreira do Conde, rúa dos Bautizados, Praza do Toural, rúa do Vilar, rúa da Raíña, Fonseca, Praza das Praterías, Quintana, rúa Nova, rúa das Orfas, Mazarelos, Praza de Feixó, rúa de San Paio de Antealtares, Cervantes y Praza do 8 de marzo.

Restitución de las estatuas del Mestre Mateo

El Museo do Pobo Galego acoge la exposición temporal de las esculturas del Maestro Mateo, Abraham/Jeremías e Isaac/Ezequiel, recuperadas por el Ayuntamiento de Santiago tras haber sido expoliadas por el franquismo. Abre hasta el próximo 31 de mayo.

Restitución de las estatuas del Mestre Mateo / Antonio Hernández

Concierto de Alfredo González, destacado pianista de pop rock

Alfredo González, pianista y cantante de pop rock de autor, da un concierto este domingo en el pub O Transistor, en Bertamiráns, a las 13 horas, con entrada inversa (se accede gratis y cada quien paga luego lo que cree oportuno). Destacado músico astur, suma cinco discos y gira como parte de su nueva etapa: "Estoy escribiendo canciones para un nuevo heterónimo, que me gusta a mi jugar con las personalidades (como Whiltman, contengo multitudes). Y este domingo toco en O transistor, muchísimo tiempo después. Solo, pero con el nombre que me dieron. Canciones de todos mis pasados y de los pasados de otra gente. Mías y no tan mías", detalla en sus redes.

Noticias relacionadas

Concierto de Alfredo González, destacado pianista de pop rock / Cedida

Swing, ‘El Señor de los Anillos’ y Sumrrá

La orquesta sinfónica Lords of the Sound presenta un programa musical llamado El Señor de los Anillos en Concierto, a las 19 horas, en el Palacio de Congresos, con entradas desde 32 euros. Por otro lado, el trío compostelano Sumrrá toca en Casa das Crechas, desde las 20 horas, con boletos a 10 euros. Y a las 12.30 horas, en el Riquela, Ballroom Music Project, cita organizada por el Compostela Swing, con entrada inversa.