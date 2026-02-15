Aviso a los conductores: una calle del centro de Santiago permanecerá cortada al tráfico durante 24 horas

Aviso a conductores que circulen este lunes por las calles de Santiago. La rúa de Gómez Ulla, en pleno centro de la ciudad, a solo unos metros de la Praza de Galicia, estará cortada al tráfico desde as 8.00 horas del 16 de febrero hasta las 8.00 horas del martes, "por mor da execución de traballos formigonado das ramplas de accesibilidade do paso de peóns", indicaron desde el Concello. "Durante este tempo, as persoas usuarias dos garaxes afectados e a carga e descarga poderán acceder dende a rúa Pérez Constanti, utilizando o tramo de Gómez Ulla como dobre sentido de circulación", recoge el aviso de Raxoi.

La actuación que se llevará a cabo en las próximas horas se corresponde con las obras en marcha en el cruce de la rúa do Hórreo con Gómez Ulla para la construcción de una plataforma elevada para mejorar la accesibilidad.

Hace solo unos días, durante una visita a las obras, la alcaldesa de Santiago incidió "na aposta do goberno local por un modelo urbanístico transformador, sustentable, feminista; un modelo que priorice as persoas que van a pé, considerando que os peóns deben ter prioridade absoluta». «É unha das moitas actuacións en moitos puntos da cidade e que entendemos que poden acabar significando, pinga a pinga, a mudanza da propia configuración da cidade», subrayó Goretti Sanmartín.

Noticias relacionadas

Aparcamiento

Además, el plan para este punto de la ciudad incluye la incorporación de dos plazas de aparcamiento para personas con diversidad funcional y una ampliación del carril para que los coches no tengan problemas de movilidad a la hora de realizar el giro. Sanmartín incidió en el valor de las obras para conseguir un espacio mucho más accesible para todas las personas en silla de ruedas o con alguna disfunción móvil y añadió que se trata de un modelo que tratarán de replicar en otros puntos de la capital gallega.