Conflicto de buses en Santiago: "Se non hai avances poderiamos levar a asamblea a reactivación da folga"

El conflicto en el transporte de viajeros por carretera en la provincia que afecta a los interurbanos, a los que realizan las rutas escolares y a los urbanos de Santiago, continúa a la espera de una nueva reunión de la mesa mediadora. El último encuentro entre sindicatos y la patronal tuvo lugar el pasado jueves, donde UGT propuso un acuerdo de eficacia limitada.

"Aí foi cando a patroal lle propuxo a CCOO que se adherira ao acordo coas solicitudes novas", señala a EL CORREO GALLEGO, Hugo Antunes, delegado sindical del transporte urbano en Santiago, quien asegura que les dieron un plazo de 24 horas para analizar las propuestas. Sin embargo, por el momento, "non hai resposta formal do tema".

Tan sólo han recibido por parte de la patronal un correo informativo en la noche del viernes en el que se le indicaba que "estaban falando con CCOO".

De esta manera, Antunes ve que no se están cumpliendo los plazos, además de que la CIG "está sendo apartada" para negociar el convenio cuando, según recuerda, "é o sindicato que ten maior representación no sector do transporte".

Ante esta situación, desde la CIG urgen al Consello Galego de Relacións Laborais a que "tome medidas no asunto e non permita que a patronal faga e desfaga aos seus antoxos".

De esta manera, Antunes anuncia que "se non hai avances nos vindeiros días poderiamos levar a asamblea a reactivación da folga". El objetivo de la CIG, indica, es que "o conflicto se solucione o antes posible".

Así fue el último día de huelga de buses en Santiago

La última jornada de paro en el transporte de viajeros por carretera en la provincia de A Coruña tuvo lugar el pasado miércoles 11 de febrero. A diferencia de las anteriores, estuvo marcada por la ruptura de la unidad sindical. CCOO y UGT decidieron suspender su participación en un paro indefinido que ahora apoya en solitario la CIG, y que, en Santiago, provocó retenciones y una mayor densidad de tráfico en algunos puntos de la ciudad ante los servicios mínimos decretados durante la jornada.

Si bien hubo retrasos a primera hora de la mañana,e l cumplimiento de los servicios mínimos decretados por la huelga fue a más y ya a las dos de la tarde desde el Concello informaron que estaban funcionando «practicamente ao 100%».