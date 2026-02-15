Crónica social compostelana | Cocido de la promoción de 1981 del Colegio Peleteiro

Hace unos días, un grupo de amigos y excompañeros de la promoción de 1981 del Colegio Peleteiro se reunieron en el restaurante Raxoi para recordar con humor y nostalgia una buena colección de anécdotas y chascarrillos de sus años escolares. Lo hicieron con un buen cocido de por medio en una cita que, cada mes de febrero, ya se ha convertido en toda una tradición que este año no se quisieron perder Javier Choren, Seara, Ángel Lorenzo, Luis Rey, Midón Martínez, José Barrera, Jesús Quiroga, Javier Vieites, Marcelino Mosquera, Alfredo Amigo, Adolfo Orosa, Jorge Puente, Jorge Iglesias Castro, José Tuñas, Moncho Lemos y J. Alberto.

Nueva exposición en la Fundación Eugenio Granell

Presentación en la Fundación Eugenio Granell de la exposición ‘Arrieire no camiño Arrieire no lughare se che arrieire morre que camiño has de levare’ / Concello de Santiago

La Fundación Eugenio Granell ha inaugurado esta semana, con la presencia de la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y la concelleira de Capital Cultural, Míriam Louzao, la primera exposición individual de Sergio Marey (Pol, Lugo, 1997) bajo el título de Arrieire no camiño Arrieire no lughare se che arrieire morre que camiño has de levare. Comisariada por Eduardo Valiña, la exposición se podrá visitar hasta el 5 de abril.

Noticias relacionadas

Gala de entrega de los Premios SERenidade

Galardonados de los Premios SERenidade / Radio Galicia / Cadena Ser

La Sala Mozart del Auditorio de Galicia acogió esta semana, un año más, la gala de entrega de los Premios SERenidade que concede Radio Galicia, cabecera de la Cadena Ser en la comunidad. Un evento reivindicativo y de compromiso que rindió homenaje a los bomberos forestales tras la peor ola de incendios de la historia en Galicia y premió al jefe del servicio de Oncología del Hospital Clínico de Santiago, Rafael López, a la actriz Mabel Rivera, al surfista Guillermo Carracedo, a la Casa Grande de Xanceda, así como al Centro de Investigación Interuniversitario das Paisaxes Atlánticas Culturais (CISPAC). La gala, que fue conducida por las periodistas Lara Salgado y Ainhoa Apestegui, ha contado con el humor de Isabel Risco y Fran Rey, además de la nota musical puesta por The Rapants.