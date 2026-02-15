ENTROIDO
Entroido en Santiago: reina el color en el concurso de disfraces
La alcaldesa y más integrantes de la política municipal hicieron entrega de los premios cedidos por cortesía de El Corte Inglés para una gala con pasarela celebrada en la sala Capitol
El concurso de disfraces celebrado la tarde de este domingo en la sala Capitol en Santiago repartió sus premios por cortesía de El Corte Inglés. Y en la categoría individual, destacaron cinco propuestas; A dama dos 1823 corchos, distinguida con 100 euros, que recibió de manos de la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín al lograr la primera plaza, seguida, de más puntos amenos, por A Deusa das Ás da Noite (80 euros; hizo la entrega Fuencisla Cid, en nombre del citado centro comercial compostelano);Aprendiz de modisto (50€; con la presencia de la concelleira Nerea Barcia); Autobot (40€; con la participación de la edil Marta Abal); y Algueníxena (30€; entrega por medio de la edil no adscrita Mercedes Rosón.
Más premios
En el apartado de disfraces por parejas dentro de esta cita del Entroido. La jerarquía de las propuestas ganadoras la encabeza Lendo a Rosalía, de Nora e Lía (150 €), seguida de Cabaleiros de Hollow Knight (100 €) y Marmentelos e Galos chegados da Mezquita (75 €; entrega a cargo de la concelleira María Baleato).
Y dentro de la sección específica para grupos, el podio de oro, plata y bronce, se repartió de forma respectiva entre Asmatroulas a Tribo en Festa (200 €), Cinema Miúdo (150 €) y Santiago Airplane (100€; con la presencia de la concelleira Pilar Lueiro).
Por cierto, durante el certamen la alcaldesa cambió su disfraz del sábado, que homenajeaba a Janis Joplin, y adoptó un outfit con trazas de pintora de colorista gorra y pincel en mano, más en sintonía con la imaginativa fiesta del desfile celebrado en la Capitol.
Por la mañana en Santiago, los pasacalles y los bailes tradicionales en zonas como el Toural, contribuyeron a dar animación al festejo carnavalesco en Compostela
Casa das Máquinas, lunes
Desde las 16 horas, este lunes la Casa das Máquinas (Galeras) acoge talleres de magia, juegos tradicionales, marionetas y degustación de filloas. Todas las actividades son gratuitas. A las 16.30 horas, hay un show del Mago Marco, a las 17 horas una sesión de juegos populares. A las 17.30 h. un taller de entroido sensorial. A las 18 h., un espectáculo de marionetas llamado Pekeno kabaret de todos. Y una hora más tarde, hueco para el baile y la música antes de que, a las 20 horas., actúe DJ Iván Mata. Y a las 20.30 h., concierto del Obradoiro de Cultura Tradicional Ultreia.
Por otro lado, la comparsa Maruxas e Coralias, estará desde las 17 horas, haciendo un pasacalles por la Zona Vella de camino a la famosa escultura de las Dos Marías en el Parque de la Alameda, donde se van a degustar filloas.
