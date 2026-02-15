Hotel 'low cost', guardería y farmacia: el Tambre urge luz verde a su plan para mejorar la vida de 9.000 trabajadores

Un complejo de servicios pensado para facilitar la conciliación, mejorar el día a día de miles de trabajadores y reforzar la competitividad del polígono del Tambre lleva años pendiente de respuesta administrativa. La Asociación Área Empresarial do Tambre (AAET) reclama ahora que se desbloquee un proyecto de carácter social con una inversión estimada de «entre tres y seis millones de euros», que requiere la implicación coordinada de todas las administraciones.

El proyecto ha sido explicado a EL CORREO GALLEGO por José Fernández Alborés, presidente de la asociación; José Manuel Beceiro, gerente; y Ramón Lois, secretario. Los tres destacan que lleva más de una década sobre la mesa y consiste en desarrollar en una parcela propiedad de la AAET un conjunto de servicios básicos destinados a cubrir carencias históricas del polígono compostelano. El plan incluye un hotel de bajo coste, una guardería, un supermercado, una farmacia y un centro de formación, además de otros equipamientos complementarios según el alcance final.

La idea nació en 2010, ligada al proyecto entonces en planificación de la futura sede de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG). Tras la paralización de aquel plan inicial, la asociación adquirió la totalidad de la parcela mediante una operación «autorizada por el Concello», recalcan, asumiendo «una inversión relevante» para reconvertirla en un espacio de servicios para el polígono. Desde entonces, el proyecto ha sido reformulado y adaptado a las necesidades actuales del área empresarial, incorporando mejoras urbanísticas y logísticas detectadas en los estudios de viabilidad previos.

El planteamiento actual incluye dos escenarios: un proyecto de máximos, con una inversión aproximada de seis millones, que desarrollaría el conjunto completo de servicios; y un proyecto de mínimos, en torno a tres millones, con un alcance más reducido pero suficiente para activar dotaciones como supermercado, guardería y hotel. Ambos buscan sostenibilidad económica, de manera que los ingresos por cesión de uso financien el mantenimiento de servicios que no generan retorno directo.

Desde la asociación subrayan la vocación social de la iniciativa: facilitar la conciliación laboral y familiar mediante la escuela infantil de 0 a 3 años; mejorar la atención a los trabajadores con servicios sanitarios y farmacéuticos de proximidad; ofrecer alojamiento asequible para personal técnico que se desplaza temporalmente al polígono; y dotar de espacios de formación vinculados a las necesidades de las empresas, en una zona que entre los polígonos del Tambre, Boisaca, A Sionlla y Costa Vella concentra 9.000 empleos.

El plan prevé además mejoras en la ordenación urbana, con reubicación de paradas de autobús, mejor acceso y seguridad vial en un entorno con elevado tránsito. Estas actuaciones fueron trabajadas con técnicos municipales en varias fases, adaptándose a los criterios urbanísticos y de movilidad.

Pese a los contactos con responsables municipales y técnicos de urbanismo, la asociación aún no ha recibido una respuesta formal que permita avanzar con seguridad jurídica hacia la tramitación de licencias y la captación de operadores interesados. La falta de definición es el principal obstáculo para ejecutar un proyecto que exige un desembolso previo considerable en redacción de proyectos técnicos y tasas.

Los responsables empresariales insisten en que el planteamiento «no busca un enfrentamiento institucional», sino una respuesta clara que permita avanzar, modificar o reconducir el plan si fuese necesario. Subrayan la importancia de la implicación coordinada de todas las administraciones para facilitar un desarrollo de interés social y estratégico para Santiago y su entorno.

Los empresarios del Tambre recuerdan que el proyecto no persigue beneficio lucrativo, sino la creación de servicios que mejoren la calidad de vida laboral en el polígono y refuercen su atractivo para nuevas inversiones. Activar la parcela permitiría aprovechar un espacio hoy sin uso para generar valor social y económico y ofrecer una referencia de servicios que no existen actualmente en otros polígonos de la zona.

Tras varios años de trámites, reformulaciones y contactos institucionales, el colectivo considera que ha llegado el momento de obtener una respuesta definitiva que permita desbloquear una iniciativa «madura y ajustada a la normativa urbanística vigente», mientras la parcela permanece sin desarrollar en un enclave estratégico del polígono industrial.