Juzgan a un hombre que entró a robar en varios puestos de la Praza de Abastos

Juicio a un hombre acusado de robar en varios puestos de la Praza de Abastos de Santiago. La Audiencia Provincial de A Coruña, en su sede compostelana, juzgará el próximo viernes 20 a un individuo para el que la Fiscalía pide cinco años y nueve meses de prisión por un robo ocurrido hace más de dos años.

Según el escrito del Ministerio Público, el 4 de abril de 2023 el procesado accedió junto a otra persona a las instalaciones de la Praza de Abastos, que se encontraban cerradas al público. Una vez en el interior del mercado, tras apalancar las persianas metálicas de cierre de los puestos y los marcos de los mostradores de la nave 8, entró en tres puestos.

En uno de ellos se apoderó de un teléfono móvil, mientras que en el segundo se hizo con los 730 euros de recaudación de la caja registradora y 150 euros de cambio. En el último, solo causó desperfectos.

Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito continuado de robo con fuerza con el agravante de reincidencia, ya que el hombre cuenta con otras tres condenas por robo. Pide para él cinco años y nueve meses de cárcel.

El caso de Abastos que conmocionó a Compostela

Hace pocas semanas, el 26 de enero, el caso que conmocionó a Santiago en noviembre de 2024 se cerró en apenas diez minutos. El juicio por la muerte del carnicero compostelano Antonio Costa Martínez, ocurrida en uno de los accesos a la Plaza de Abastos, no llegó siquiera a arrancar en sentido estricto: el jurado popular no fue constituido y la vista se resolvió con una conformidad total entre Fiscalía, acusación particular y las defensas de los dos procesados, Kevin Martín Guillén y Carlos Eduardo Yépez Núñez.

El acuerdo fija para ambos once años y seis meses de prisión por un delito de homicidio, así como seis meses de multa, a razón de cinco euros diarios, por las lesiones causadas al vigilante de seguridad que trató de frenar la agresión. Tras la lectura del pacto en sala y la ratificación de los acusados, el tribunal dictó sentencia firme, poniendo punto final a un procedimiento que estaba previsto para prolongarse durante seis sesiones y con la comparecencia de más de una veintena de testigos y peritos.