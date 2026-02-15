Martiño Noriega, ex alcalde de Santiago, y su noche especial de concierto en pleno Entroido

Martiño Noriega, médico y ex alcalde de Santiago, ha revelado en sus redes sociales que vivió una anoche especial de concierto en pleno Entroido, en concreto, el sábado, dia de San Valentín, al acudir a una actuación que agotó las 800 entradas a la venta en la sala Capitol.

Martiño Noriega fue parte del público presente en dicho local durante el concierto del cantautor astur Nacho Vegas. "Coñecín a Nacho hai máis dunha década cando outra organización das cousas semellaba posible. A súa música formaba dende antes parte da miña banda sonora vital. Onte tivemos a sorte de poder escoitalo nun magnífico concerto na Sala Capitol, partillando conversa, apertas e tenrura ao rematar. Nestes tempos de lobos, el é unha das nosas persoas semipreciosas favoritas", indica en sus redes.

A la derecha, Martiño Noriega con Nacho Vegas (al centro) y Antía Otero. / Cedida

El músico asturiano Nacho Vegas encara una gira de conciertos de 2026 basada en las canciones de su nuevo disco "Vidas Semipreciosas". Entre los temas del álbum está "Mi pequeña bestia", donde admite ecos de Georges Moustaki.

En giras previas, el asturiano también llenó la citada sala compostelana y en este reciente show, se marcó un tema a dos voces, "La pena o la nada", con Abraham Boba, músico vigués que es parte de su banda desde hace años y que también pertenece al grupo Leñon Benavente.

Sus recomendaciones

Entre sus gustos musicales, Martiño Noriega también incluye al grupo gallego pop rock The Rapants, de quienes recomendó hace días un video del tema "Viaxei". En sus redes, también propuso la escucha de "En la costa suiza", del añorado cantautor madrileño Javier Krahe; "Una Muerte Ideal", tema del astur Rodrigo Cuevas a medias con el lucense Grande Amore y la asturiana Mapi Quintana; "Saír á fresca", del dúo gallego Fillas de Cassandra: "Una bachata nueva", del cántabro Ángel Stanich (de quien, por cierto, es muy fan Borja Verea, líder del PP en Santiago); o Un puente de barro, del murciano Raúl Bernal, entre más propuestas.

Guiño cinéfilo

En muchas ocasiones, lanza esas sugerencias musicales con el hastag #GoodMorningVietnam, el grito del locutor protagonista de Good Morning, película de Barry Levinson protagonizada por Robin Williams en el papel del aviador y locutor estadounidense Adrian Cronauer, un pequeño icono americano durante la guerra de Vietnam.