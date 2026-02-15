Muere el prestigioso abogado José Manuel Roibás, asesor jurídico en numerosos concellos
Con despacho en Santiago, fue un referente en Derecho Administrativo
El prestigioso abogado José Manuel Roibás Vázquez falleció este domingo a los 60 años de edad. Nacido en Outeiro de Rei, estudió Derecho en la Universidade de Santiago, ciudad a la que se vinculó con despacho profesional situado en la rúa Ramón Piñeiro y fue referente en Derecho Administrativo, pero también en Penal y Civil. Fue asesor jurídico de numerosos concellos gallegos, entre ellos el de Santiago, A Coruña, Oleiros, Cangas, Vimianzo, Dumbría, O Pino,Trazo, Fuenlabrada y Ponferrada. También desempeñó la misma función en la Universidade de Santiago (USC) y en las diputaciones de Lugo y León. Además, fue asesor del PSdeG.
Roibás ha luchado en los últimos años contra una enfermedad grave, de la que sufrió un empeoramiento en los dos últimos meses.
Casado con Ana María Veiga Rodríguez, tenía dos hijas, Iria y Alba Roibás Vázquez. La capilla ardiente está instalada en el Complejo Funerario Apóstol Santiago (sala Obradoiro), en Boisaca (Santiago). Su funeral se celebrará este lunes, a las 18.30 horas, en la capilla del Complejo Apóstol de Santiago, y seguidamente será incinerado en la intimidad familiar.
- La CIG mantiene la huelga indefinida en los autobuses de Santiago a partir del miércoles, mientras UGT y CCOO la aplazan
- La ruptura sindical marca la huelga de autobuses en Santiago con el foco en una nueva reunión
- Nueva huelga de buses en Santiago sin los servicios mínimos al completo: 'Llego una hora tarde a trabajar
- Estos son los servicios mínimos de los buses de Santiago a partir de este miércoles ante la huelga indefinida
- Una tienda de Santiago cierra 'hasta que escampe': 'No quiero coger una depresión
- Hasta cinco tapas gratis por consumición: la nueva cafetería que no querrás perderte en el corazón de Santiago
- Evacuada la Comisaría de Santiago por un incendio
- Un incendio en el centro comercial As Cancelas, en Santiago, obliga a desalojar el edificio: 'Se escucharon explosiones en la cubierta