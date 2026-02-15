Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere el prestigioso abogado José Manuel Roibás, asesor jurídico en numerosos concellos

Con despacho en Santiago, fue un referente en Derecho Administrativo

José Manuel Roibás Vázquez falleció este domingo a los 60 años de edad.

José Manuel Roibás Vázquez falleció este domingo a los 60 años de edad. / Cedida

El Correo Gallego

Santiago

El prestigioso abogado José Manuel Roibás Vázquez falleció este domingo a los 60 años de edad. Nacido en Outeiro de Rei, estudió Derecho en la Universidade de Santiago, ciudad a la que se vinculó con despacho profesional situado en la rúa Ramón Piñeiro y fue referente en Derecho Administrativo, pero también en Penal y Civil. Fue asesor jurídico de numerosos concellos gallegos, entre ellos el de Santiago, A Coruña, Oleiros, Cangas, Vimianzo, Dumbría, O Pino,Trazo, Fuenlabrada y Ponferrada. También desempeñó la misma función en la Universidade de Santiago (USC) y en las diputaciones de Lugo y León. Además, fue asesor del PSdeG.

Roibás ha luchado en los últimos años contra una enfermedad grave, de la que sufrió un empeoramiento en los dos últimos meses.

Casado con Ana María Veiga Rodríguez, tenía dos hijas, Iria y Alba Roibás Vázquez. La capilla ardiente está instalada en el Complejo Funerario Apóstol Santiago (sala Obradoiro), en Boisaca (Santiago). Su funeral se celebrará este lunes, a las 18.30 horas, en la capilla del Complejo Apóstol de Santiago, y seguidamente será incinerado en la intimidad familiar.

