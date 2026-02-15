El pódcast que triunfa en Spotify analiza en Santiago la física de partículas

El pódcast ‘No es el fin del mundo’, uno de los más seguidos en español sobre temas de geopolítica y actualidad en Spotify, llega por primera vez a Galicia, con parada en Santiago. Lo hace a través del Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE), centro mixto de la USC y de la Xunta de Galicia. El evento tendrá lugar este jueves 19 de febrero, a las 19.00 horas, en la Casa das Máquinas, con un episodio en directo que abordará la dimensión geopolítica de la física de partículas y nuclear a lo largo de la historia. La entrada será libre hasta completar la capacidad del espacio.

El episodio, conducido por los analistas Fernando Arancón, Alba Leiva y Eduardo Saldaña, detallará cómo esta ciencia ha ido moldeando el desarrollo tecnológico desde la Antigüedad y, de este modo, también ha influido en numerosos acontecimientos geopolíticos. Desde la revolución científica impulsada por figuras como Isaac Newton, pasando por el enorme progreso que comienza a finales del siglo XIX, la física de partículas y nuclear ha quedado grabada en el imaginario colectivo por la creación de la bomba atómica o catástrofes como la de Chernóbil.

Los avances en esta disciplina han generado beneficios de incalculable valor para la sociedad. Entre otros —y además de la energía nuclear— los rayos X, los escáneres PET, la radioterapia, la creación de la world wide web, las pantallas táctiles, diversos tipos de sensores y detectores o la gestión de grandes cantidades de datos y la computación avanzada deben su origen a la investigación fundamental realizada en laboratorios de física de partículas.

Del mismo modo, en el episodio también se analizarán los retos presentes y futuros que plantea la segunda revolución cuántica. Desde hace años, las principales potencias toman posiciones en el desarrollo de la computación cuántica, llamada a abrir una nueva era en las comunicaciones y a multiplicar la capacidad de procesamiento de los ordenadores clásicos, entre muchas otras aplicaciones.

Más de 13,5 millones de escuchas en Spotify

‘No es el fin del mundo’ es un pódcast semanal de divulgación internacional, realizado por ‘El Orden Mundial’, que en 2025 obtuvo el Premio Ondas al Mejor Pódcast Conversacional. En él se ofrece contexto y análisis para entender los grandes fenómenos geopolíticos globales desde diversas temáticas y perspectivas. Desde su lanzamiento, en 2023, suma 250 episodios publicados en las principales plataformas y se ha consolidado entre los programas más escuchados en España, manteniéndose frecuentemente en el Top 10. En 2025 recibió más de 13,5 millones de escuchas en Spotify.