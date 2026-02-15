El PSdeG pide explicaciones por el derrumbamiento en Bonaval

El Grupo Municipal Socialista de Santiago pide explicaciones tras el desprendimiento del muro de unos nichos en el antiguo cementerio de Bonaval, tras el que tuvo que cerrarse la zona por motivos de seguridad. Un incidente que para esta formación evidencia la necesidad de un mayor control en el mantenimiento de este tipo de espacios.

Marta Abal asegura que lo acontecido «nos preocupa profundamente», y más al haber acontecido en un lugar «integrado na vida cotiá da cidade».

La concejala socialista recuerda que Bonaval es «un espazo patrimonial, pero tamén un lugar polo que pasa xente todos os días», y resalta que el estado de las estructuras «ten que estar revisado e controlado de maneira periódica», non solo por una cuestión estética o histórica, sino «de responsabilidade e de seguridade».

Evaluación técnica rigurosa

Su formación pide que se esclarezcan las causas de incidente con una evaluación técnica rigurosa, y que se acompañe de una revisión de las tareas de conservación llevadas a cabo hasta el momento, para saber si «existía unha supervisión axeitada» en esta zona de Santiago.

Abal entiende que sucesos como éste no pueden explicarse únicamente por las condiciones meteorológicas de las últimas semanas, que «a conservación do noso patrimonio non pode depender só do tempo atmosférico», y exige una planificación constante y preventiva.

«Santiago non pode permitirse que a falta de planificación ou de seguimento derive en episodios como este. A seguridade da veciñanza e o patrimonio da cidade merecen coidado, previsión e responsabilidade. E iso é o que imos esixir», concluye.