Rodada en Santiago y ambientada en el Entroido gallego: así es la nueva película que llega a Prime Video

Óscar Casas como protagonista, Luis Zahera del lado de la ley, un atraco a un banco ubicado realmente en Santiago, una huida que nos acerca al Entroido gallego y, entre medias, una historia de amor entre dos jóvenes. ¿Se le puede pedir algo más a Me has robado el corazón, película que llega este 16 de febrero a Prime Video tras su estreno en cines el pasado mes de diciembre?

Lo cierto es que este proyecto —dirigido por la cineasta Chus Gutiérrez— de la gallega Ficción Producciones realizado en asociación con Sony Pictures Entertainment Iberia y que ha contado con la participación de la Televisión de Galicia (TVG), Radio Televisión Española (RTVE) y Prime Video, además de la ayuda de la Xunta de Galicia, no solo cuenta con un elenco estelar —en el que destacan Óscar Casas y Ana Jara (protagonistas del filme), así como el compostelano Luis Zahera, Arturo Valls, Antonio Pagudo, Alba Gutiérrez, Pol Granch, Mario Marzo, Ana Milán y los gallegos Miguel de Lira, Lucía Veiga, Francis Lorenzo, Xurxo Carreño y Raquel Espada, entre otros—, sino que cuenta con un argumento capaz de atraparnos desde el primer minuto.

Basada en hechos reales

Inspirada en el titular de una noticia de un periódico estadounidense, Me has robado el corazón nos acerca la historia de Eric (Óscar Casas), un joven ingeniero gallego que comparte piso en Madrid —aunque las ventanas de la vivienda en realidad nos permiten observar el ensanche compostelano, concretamente la calle Montero Ríos de Santiago— con dos amigos mientras intenta, durante años, ascender en su empresa. Sin embargo, llegado el momento, su jefe (Arturo Valls) no cumple con el ascenso que le había prometido después de ocho largos años de duro trabajo e incontables horas extra.

Tras ello, a Eric no se le ocurre otra cosa que renunciar a su puesto de trabajo, pero no solo eso, también pone en marcha un plan, aunque no muy bien elaborado, para robar en una sucursal bancaria —la cual fue creada para la ocasión en un bajo de la calle Montero Ríos de la capital gallega—.

Antonio Pagudo y Miguel de Lira, en una escena de ‘Me has robado el corazón’ rodada en Laza. / Ficción Producciones

El problema es que Eric no tiene vehículo propio y no quiere involucrar a los dos amigos con los que convive. Para ello se crea un perfil en una aplicación de citas, en donde conoce a Vera (Ana Jara), joven de una familia prominente que necesita escapar de su día a día después de sufrir una gran traición y a la que convence, sin desvelar su plan, de irse de viaje.

Así, juntos emprenden una huida que les llevará hasta Galicia, en donde vivirán el Entroido ourensano. De hecho, a lo largo del filme se pueden ver típicas escenas del carnaval de la provincia de Ourense como los cigarróns de Verín, la noite de comadres o la farrapada de Laza.

Luis Zahera, durante el rodaje de ‘Me has robado el corazón’. / Ficción Producciones

Eso sí, tanto Eric como Vera poco pueden disfrutar, pues una pareja de policías conformada por Antonio Pagudo y Miguel de Lira les anda pisando los talones. También lo hace Luis Zahera, un agente de la Policía Nacional que pronto es apartado de la investigación del robo del banco al ser el tío de Eric, el principal sospechoso, que, en su aventura con Vera —la cual también nos lleva a otros lugares de Galicia como O Grove y Cambados—, empezará, sin quererlo, a sentir cosas por la joven.