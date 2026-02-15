El Cluny de Santiago arrasa debatiendo: «Perdemos la vergüenza»

El equipo de debate del CPR Plurilingüe San José de Cluny de Santiago ha vivido este año una experiencia intensa y muy enriquecedora, que culminaba el pasado 6 de febrero en la fase final del VIII Torneo de Debate Académico de Galicia (TDAG), organizado por la Fundación Barrié. Tras las fases previas, el grupo logró alzarse con la victoria en la primera categoría de iniciación que hace referencia a alumnado de primero, segundo y tercero de ESO.

Los premiados son Carlota Gómez Iglesias, Sara Alonso Vázquez, Laura Méndez Mendoza, Ji Xiang Ye, Matías Ungureanu Merticaru y Miguel Herrador Lorenzo. El grupo contó con el apoyo de Vega Rodríguez Beloso, que el año pasado recibió el premio a la mejor oradora en esta categoría, y también con José González de la Ballina Peleteiro, ambos estudiantes de cuarto curso de Secundaria del centro compostelano. Asimismo, estuvieron supervisados por dos profesoras: Alba Añón y Rosa Margarita Cacheda.

Varios meses de preparación

Los jóvenes, a excepción de José González por estar ausente, atienden a EL CORREO GALLEGO en el Cluny para contarnos cómo fue la preparación y los enfrentamientos con otros centros educativos de la comunidad gallega, imponiéndose en esa final al equipo del CPR Plurilingüe Compañía de María de Santiago.

La preparación en el Cluny comenzó meses antes. Habitualmente, el equipo se reunía los martes por la tarde, tras salir de clase, de 17:30 a 18:30, para trabajar los argumentos. Además, en enero, cuando ya se conocían las fechas de las fases, la preparación se intensificó. «En horario lectivo llegaron a hacer simulacros», apunta Rosa Margarita.

El tema de este año giró en torno a la pregunta: ¿Los deberes escolares son necesarios para aprender mejor?

Prepararon una postura y la contraria

El equipo, según explican los alumnos, debía preparar tanto la postura a favor como en contra, «ya que la posición se decide por sorteo justo antes del debate». En la final les tocó defender la que se posicionaba a favor. «Lo llevamos muy bien preparado y al escuchar las intervenciones consideramos que nos había salido bien», asegura Ji Xiang Ye, si bien «tenía dudas» sobre si lograrían alcanzar la victoria, ya que «el Compañía de María había obtenido muchos puntos en la fase previa.

Cada integrante tenía un papel asignado en unos debates que duraban aproximadamente 40 minutos, con intervenciones individuales de unos tres minutos y evaluados por un jurado externo. En ellos se hizo uso del exordio, una técnica que combina argumentación y puesta en escena. Un aspecto que su profesora valora positivamente. «Hacen una exposición oral en la que también tienen que interacturar», detalla.

Los integrantes del equipo de debate del Cluny de Santiago que resultaron ganadores. / Jesús Prieto

Aprender a expresarse en público

Para algunos de los participantes, el principal motivo para apuntarse al equipo de debate fue perder la vergüenza y expresarse mejor en público.

«Es una buena experiencia para poder intervenir delante de mucha gente y, además, practicamos la habilidad de estar en un escenario hablando sobre un tema practicado anteriormente», dice Miguel Herrador.

Para Sara Alonso, que al principio percibía «que me temblaba un poco la voz», la experiencia ha sido clave para «perder la vergüenza».

Vega Rodríguez, quien tuvo la oportunidad de acompañarlos en la final, comenta que le «encantó» asistir como espectadora y ver la experiencia desde otra perspectiva.

Tras esta experiencia, todos coinciden en que quieren seguir concursando el próximo año. Ji Xiang, como alumno ya de cuarto curso, se convertirá en el formador del grupo. Así, el colegio San José de Cluny sumará diez participaciones en una competición a la que en su fase eliminatoria, celebrada del 26 de enero al 3 de febrero, concurrieron un total de 476 debatientes, integrados en 80 equipos de centros educativos de toda Galicia.

Colegios premiados en el VIIITDAG2026

En la categoría iniciación, además del Cluny y el Compañía de María, el tercer premio se le asignó a Coruña British International School, y el mejor orador recayó en Álvaro Campos del CPR Santiago Apóstol, de Soutomaior.

En la categoría avanzado, dirigida a alumnado de 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato, el ganador fue el IES Rafael Puga Ramón de ACoruña, que representará a Galicia en el Campeonato de España de Debate Preuniversitario 2026, que tendrá lugar en el Campus de CUNEF de Madrid entre el 26 y el 28 de junio.

El segundo premio se le asignó al IES Mos y el tercero al IES Nosa Señora dos Ollos Grandes, de Lugo. En este caso la mejor oradora fue Lucía Pérez, del IES Illa de Tambo, de Marín.