Entroido en Santiago
A comparsa de Maruxas e Coralias enche Compostela de cor
A choiva non impediu unha das citas máis emblemáticas do Entroido compostelán
O Luns de Entroido arrancou en Compostela, pese á choiva que non abandona a cidade e fíxoo con dous desfiles: o da charanga TNT e os Armatroulas de Laraño e o da fanfarria Furruxa e a comparsa de Maruxas e Coralias. Esta última saiu da Praza Salvador Parga e percorreu varias rúas da cidade histórica con parada na Alameda até chegar, de novo, á mesma praza, na que se sitúa o Centro sociocultural que leva o nome das Marías.
A comparsa de Maruxas e Coralias, en homenaxe ás irmáns Fandiño (vítimas da represión franquista e personaxes fundamentais da historia compostelá), rematou cunha degustación de chocolate con churros.
Dende a Praza Roxa saían TNT e os Armatroulas, percorrendo varias rúas do Ensanche (República do Salvador, Xeneral Pardiñas, Praza de Galicia e A Senra) para adentrarse na tamén na zona vella e levar a música polo Toural, Praterías e Cervantes, até chegar á rúa de San Pedro.
