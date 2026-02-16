Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Plan TambreAmesEl ClunyEntroidoObra
instagram

Entroido en Santiago

A comparsa de Maruxas e Coralias enche Compostela de cor

A choiva non impediu unha das citas máis emblemáticas do Entroido compostelán

A comparsa de Maruxas e Coralias enche Compostela de cor

A comparsa de Maruxas e Coralias enche Compostela de cor

Ver galería

A comparsa de Maruxas e Coralias enche Compostela de cor / Antonio Hernández

Ana Triñáns

Ana Triñáns

Luns de Entroido arrancou en Compostela, pese á choiva que non abandona a cidade e fíxoo con dous desfiles: o da charanga TNT e os Armatroulas de Laraño e o da fanfarria Furruxa e a comparsa de Maruxas Coralias. Esta última saiu da Praza Salvador Parga e percorreu varias rúas da cidade histórica con parada na Alameda até chegar, de novo, á mesma praza, na que se sitúa o Centro sociocultural que leva o nome das Marías.

A comparsa de Maruxas e Coralias, en homenaxe ás irmáns Fandiño (vítimas da represión franquista e personaxes fundamentais da historia compostelá), rematou cunha degustación de chocolate con churros.

Noticias relacionadas

Dende a Praza Roxa saían TNT e os Armatroulas, percorrendo varias rúas do Ensanche (República do Salvador, Xeneral Pardiñas, Praza de Galicia e A Senra) para adentrarse na tamén na zona vella e levar a música polo TouralPraterías Cervantes, até chegar á rúa de San Pedro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rodada en Santiago y ambientada en el Entroido gallego: así es la nueva película que llega a Prime Video
  2. La CIG mantiene la huelga indefinida en los autobuses de Santiago a partir del miércoles, mientras UGT y CCOO la aplazan
  3. La ruptura sindical marca la huelga de autobuses en Santiago con el foco en una nueva reunión
  4. Nueva huelga de buses en Santiago sin los servicios mínimos al completo: 'Llego una hora tarde a trabajar
  5. Estos son los servicios mínimos de los buses de Santiago a partir de este miércoles ante la huelga indefinida
  6. Una tienda de Santiago cierra 'hasta que escampe': 'No quiero coger una depresión
  7. Hasta cinco tapas gratis por consumición: la nueva cafetería que no querrás perderte en el corazón de Santiago
  8. Evacuada la Comisaría de Santiago por un incendio

A comparsa de Maruxas e Coralias enche Compostela de cor

A comparsa de Maruxas e Coralias enche Compostela de cor

El incendio de la Comisaría de Santiago se reactiva: "Se ve salir humo de la zona de vestuarios"

El incendio de la Comisaría de Santiago se reactiva: "Se ve salir humo de la zona de vestuarios"

La autora de la novela de la que todo el mundo habla viene a Santiago esta semana

Un restaurante de Santiago conquista la alta cocina y suma su primer Tres Soles Repsol: "Ha construido un universo propio"

Un restaurante de Santiago conquista la alta cocina y suma su primer Tres Soles Repsol: "Ha construido un universo propio"

Unha “raíña do chichinabo”, a alcaldesa recolle a luva de Verea un Entroido máis

Unha “raíña do chichinabo”, a alcaldesa recolle a luva de Verea un Entroido máis

A USC acolle unha exposición fotográfica sobre mulleres con cancro

A USC acolle unha exposición fotográfica sobre mulleres con cancro

Desviados a Santiago dos vuelos que no pudieron aterrizar en Vigo por problemas de visibilidad

Desviados a Santiago dos vuelos que no pudieron aterrizar en Vigo por problemas de visibilidad

Raxoi, a los empresarios del Tambre: "Tienen que adecuar su proyecto a las condiciones que se les piden"

Tracking Pixel Contents