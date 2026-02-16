Estos son todos los cortes de tráfico por el desfile de Carnaval de este martes en Santiago

Este martes 17 de febrero tendrá lugar uno de los platos fuertes del Carnaval en Santiago: el tradicional desfile. Como es de esperar, varios puntos de la ciudad sufrirán cortes de tráfico intermitentes, así como la prohibición de aparcar en las calles por las que discurrirá el desfile.

La concentración de las carrozas comenzará desde las 15.00 horas en la Avenida de Ferrol, de donde saldrá el desfile a las 17.30 horas.

Recorrido del desfile

El desfile de Entroido de Santiago discurrirá por las siguientes calles: Avenida de Ferrol, rúa Romero Donallo, Frei Rosendo Salvado, Praza Roxa, República do Salvador, Hórreo y Senra, finalizando en la Avenida de Xoán Carlos I. Quedando, además, prohibido estacionar en estas calles desde las 14.00 horas hasta que acabe el desfile.

Desfile de Entroido el pasado año / Jesús Prieto

Desde el concello compostelano recomiendan además que los conductores eviten la Avenida de Ferrol y la rúa Romero Donallo, ya que estarán cortadas al tráfico hasta la salida de las carrozas y comparsas.

Por su parte, los coches que se dirijan en dirección norte-sur pueden evitar el centro de la ciudad circulando por la Avenida de Lugo (SC-20) y el interior del túnel do Hórreo.

Cortes de tráfico martes de Entroido en Santiago / Concello de Santiago

Cambios en los buses

Los distintos cortes sufridos por el desfile afectarán también a los autobuses urbanos que podrán sufrir pequeñas alteraciones y retrasos entre las 17.00 h. y hasta la finalización del mismo.

Entre las 15.00 y las 17.30 h., la avenida de Ferrol estará cerrada al tráfico al ser el punto de concentración de las carrozas. En ese horario, la línea 5 no realizará paradas en dicha calle y se desviará desde la rotonda de Conxo hasta la de Galuresa, para retomar el trayecto en la primera parada de República Arxentina.

Programa Entroido 2026 en Santiago Programa Entroido 2026 en Santiago

A partir de las 18.00 horas, los autobuses recuperarán su trayecto habitual, aunque podrán tener que esperar al paso de desfile en la zona del Ensanche.

Por otro lado, durante los cortes, las líneas desviadas circularán por la rúa do Hórreo; mientras que las líneas en sentido Norte-Sur serán desviadas por Castrón Douro al Hórreo y Romero Donallo.

Por último, desde el Concello de Santiago señalan que la parada de referencia en el centro de la ciudad para el servicio de la línea 6A al aeropuerto será la 691 (rúa do Hórreo, estación Intermodal), teniendo que desviarse por la Avenida de Lugo mientras dure el paso del desfile, sin realizar las paradas por el centro de la ciudad.