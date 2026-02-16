Desviados a Santiago dos vuelos que no pudieron aterrizar en Vigo por problemas de visibilidad
Ambos vuelos procedían de Madrid y fueron desviados por el mal tiempo a la capital gallega
Agencias
Dos vuelos procedentes de Madrid, con destino al aeropuerto vigués de Peinador, han tenido que ser desviados este lunes por la mañana a la terminal de Santiago, ya que los problemas de visibilidad ha impedido los aterrizajes, según ha confirmado Aena.
Así, el vuelo procedente de Madrid operado por Air Nostrum y con llegada prevista a las 9.45 horas ha sido desviado al aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro. El vuelo asociado, de regreso con destino a Madrid, se ha hecho desde Santiago.
Igualmente, el vuelo de Air Europa también procedente de Madrid, con salida a las 10.30 horas de la capital acabó siendo desviado a Lavacolla. En ambos casos los problemas de visibilidad por la niebla impidieron los aterrizajes.
