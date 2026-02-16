Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Plan TambreAmesEl ClunyEntroidoObra
instagram

Desviados a Santiago dos vuelos que no pudieron aterrizar en Vigo por problemas de visibilidad

Ambos vuelos procedían de Madrid y fueron desviados por el mal tiempo a la capital gallega

Un avión se dispone a aterrizar en el aeropuerto de Santiago

Un avión se dispone a aterrizar en el aeropuerto de Santiago / Antonio Hernández

Agencias

Dos vuelos procedentes de Madrid, con destino al aeropuerto vigués de Peinador, han tenido que ser desviados este lunes por la mañana a la terminal de Santiago, ya que los problemas de visibilidad ha impedido los aterrizajes, según ha confirmado Aena.

Así, el vuelo procedente de Madrid operado por Air Nostrum y con llegada prevista a las 9.45 horas ha sido desviado al aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro. El vuelo asociado, de regreso con destino a Madrid, se ha hecho desde Santiago.

Noticias relacionadas

Igualmente, el vuelo de Air Europa también procedente de Madrid, con salida a las 10.30 horas de la capital acabó siendo desviado a Lavacolla. En ambos casos los problemas de visibilidad por la niebla impidieron los aterrizajes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La CIG mantiene la huelga indefinida en los autobuses de Santiago a partir del miércoles, mientras UGT y CCOO la aplazan
  2. La ruptura sindical marca la huelga de autobuses en Santiago con el foco en una nueva reunión
  3. Nueva huelga de buses en Santiago sin los servicios mínimos al completo: 'Llego una hora tarde a trabajar
  4. Estos son los servicios mínimos de los buses de Santiago a partir de este miércoles ante la huelga indefinida
  5. Una tienda de Santiago cierra 'hasta que escampe': 'No quiero coger una depresión
  6. Rodada en Santiago y ambientada en el Entroido gallego: así es la nueva película que llega a Prime Video
  7. Hasta cinco tapas gratis por consumición: la nueva cafetería que no querrás perderte en el corazón de Santiago
  8. Evacuada la Comisaría de Santiago por un incendio

A USC acolle unha exposición fotográfica sobre mulleres con cancro

A USC acolle unha exposición fotográfica sobre mulleres con cancro

Unha “raíña do chichinabo”, a alcaldesa recolle a luva de Verea un Entroido máis

Unha “raíña do chichinabo”, a alcaldesa recolle a luva de Verea un Entroido máis

Desviados a Santiago dos vuelos que no pudieron aterrizar en Vigo por problemas de visibilidad

Desviados a Santiago dos vuelos que no pudieron aterrizar en Vigo por problemas de visibilidad

Raxoi, a los empresarios del Tambre: "Tienen que adecuar su proyecto a las condiciones que se les piden"

El incendio de la Comisaría de Santiago se reactiva: "Se ve salir humo de la zona de vestuarios"

El incendio de la Comisaría de Santiago se reactiva: "Se ve salir humo de la zona de vestuarios"

La USC lanza tres incentivos de 4.000 euros para proyectos sobre el Camino de Santiago

La USC lanza tres incentivos de 4.000 euros para proyectos sobre el Camino de Santiago

Las preferencias del profesorado y el personal de gestión en las elecciones de la USC: así repartieron sus votos

Las preferencias del profesorado y el personal de gestión en las elecciones de la USC: así repartieron sus votos

Estos son todos los cortes de tráfico por el desfile de Carnaval de este martes en Santiago

Estos son todos los cortes de tráfico por el desfile de Carnaval de este martes en Santiago
Tracking Pixel Contents