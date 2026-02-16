Desviados a Santiago dos vuelos que no pudieron aterrizar en Vigo por problemas de visibilidad

Dos vuelos procedentes de Madrid, con destino al aeropuerto vigués de Peinador, han tenido que ser desviados este lunes por la mañana a la terminal de Santiago, ya que los problemas de visibilidad ha impedido los aterrizajes, según ha confirmado Aena.

Así, el vuelo procedente de Madrid operado por Air Nostrum y con llegada prevista a las 9.45 horas ha sido desviado al aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro. El vuelo asociado, de regreso con destino a Madrid, se ha hecho desde Santiago.

Igualmente, el vuelo de Air Europa también procedente de Madrid, con salida a las 10.30 horas de la capital acabó siendo desviado a Lavacolla. En ambos casos los problemas de visibilidad por la niebla impidieron los aterrizajes.