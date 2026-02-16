Qué hacer hoy, 16 de febrero, en Santiago: desfile de la comparsa Maruxas e Coralias

HUMOR. Dentro del programa de hoy en el Entroido de Santiago, el grupo de personas integrantes de la comparsa Maruxas e Coralias desfila, a partir de las 17 .30 h., con ropa en recuerdo de las hermanas Fandiño, las populares Dos Marías. El pasacalles, organizado por el Concello, saldrá del Centro Sociocultural Maruxa y Coralia (en la plaza de Salvador Parga) y prosigue por la zona histórica hasta la conocida estatua dedicada a las citadas protagonistas, cuya escultura situada al inicio del parque de la Alameda es una de las más fotografiadas, tanto por la vecindad picheleira como por turistas y visitantes. Van a hacer el recorrido en compañía de una charanga y terminarán su paseo de vuelta al centro con una chocolatada. Antes sobre las 16.00 de la tarde, los que quieran disfrazarse podrán participar en el taller de maquillaje en el propio Centro Sociocultural de la zona vieja, en el que les ayudarán a parecerse a las Dos Marías.

Pasacalles con charangas

MÚSICA. De 18 h. a 20 h., la charanga TNT y el grupo Armatroulas de Laraño ofrecen un pasacalles por Praza Roxa, Rúa da República do Salvador, Rúa do Xeneral Pardiñas, Praza de Galicia, Senra, Rúa do Franco, Fonseca, Praza das Praterías, Rúa do Vilar, Toural, Rúa das Orfas, Preguntoiro, Cervantes, Casas Reais y Rúa de San Pedro. Y a esa misma hora, desde 18 h., la Fanfarria Furruxa y la Comparsa de Maruxas e Coralias cruzan la Zona Vella.

‘Baile de las Esculturas’ en el Edificio CINC de la Cidade da Cultura

FAMILIAR. El Salón de Convencións del Edificio CINC de la Cidade da Cultura propone, desde las 16:30 h., el llamado Baile de las Esculturas. Participan en esta actividad para público familiar, ya con las entradas agotadas, María Faltri (vocalista de la Banda das Apertas de Magín Blanco) y también integrantes de la banda tributo Lembra Xabarín (con temas de Heredeiros da Crus, Aerolíneas Federales, Os Diplomáticos de Monte-Alto, Víctor Coyote, Blood Filloas, La Marabunta o Siniestro Total). Además, hay un concurso de disfraces y un taller de danza urbana pensada para que el público infantil se mueva, juegue y se exprese a través del baile, de la mano de Vella Escola.

‘Mundo expandido’, muestra gratuita sobre lo físico y lo virtual

El Museo Centro Gaiás de Santiago ofrece desde este mes una vanguardista exposición llamada Mundo expandido: Entre lo físico y lo virtual. Su contenido aborda los límites de la realidad física y de la simulación digital. Es una propuesta de entrada libre ideada por la Fundación Telefónica.